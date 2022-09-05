沈炜康认为，学习语言是感受背后文化的一种方式，例如日语讲话暧昧，顾左右而言其他，犹如日本文化一般含蓄。

29岁的沈炜康精通多种外语，领略日语的含蓄、法语的骄傲、西班牙语的热情。他说，语言背后是一种文化的折射。

因为出色的语言天赋，他目前受聘于本地一家意大利照明公司的区域销售经理，负责亚欧等多地区。他回忆自己的第一名外语“老师”，便是从小照顾他的印度尼西亚籍女佣，小时候跟着她学习词汇，长大后通过练习，自己渐渐能说出流利的印尼语。到了15岁，电视播放的西班牙语版《爱探险的朵拉》吸引了他的目光，他报读了西班牙语班，为了精进文法，他连上厕所的时间也会练习用西班牙语和自己对话。

18岁，他挑战自学日语，起初是在网上和日本朋友聊天，后来更通过本地协会结识了在新加坡的日本朋友。对于沈炜康来说，掌握一门语言的标准，就是能够使用语言与母语者无障碍沟通三小时，若是能够模仿到母语者的发音和语调就更棒。他开玩笑说，自己的日文标准到连日本朋友都听不出他是外国人。

在新加坡理工学院就读旅游系的沈炜康在毕业前获得到美国福罗里达州华特迪士尼世界当实习导游的机会，当地有不少拉丁美洲游客，他使用西班牙语与他们沟通，后来还自学了葡萄牙语，也和同组同事学会了泰语。

除此之外，沈炜康也会讲流利的法语、韩语、华语、英语和部分方言。他说学习语言是感受背后文化的一种方式，日语讲话暧昧，顾左右而言其他，犹如日本文化一般含蓄。西班牙语则直接与带情绪，如同西班牙文化一般热情直接。

除了本职工作，沈炜康私底下也是本地剧本杀店Mirror 镜的老板。他指出，剧本杀也是中文语言的一种产物，玩家须从剧本语言中找到蛛丝马迹，完成推理。目前剧本杀店也在准备英文剧本杀，有望在未来给倾向读英文剧本的本地客人带来新的游戏体验。