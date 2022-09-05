七旬清洁工创业卖槟城粿 生意好却无奈关档

七旬清洁工创业卖“槟城粿”大受欢迎，无奈在经营三年后因故决定关闭，最后一天营业甚至引200多人从早上6时开始大排长龙。

张亚咪（73岁）原本在万国弯（Buangkok Crescent）一家咖啡店当清洁工。他因缘际会下于三年前，决定当掉金链租下咖啡店的一个档口卖起“槟城粿”。

“我八岁就开始跟随父亲卖‘槟城粿’，也曾在宏茂桥一带摆夜市，当时一份只要一角钱。”

他后来转行做烧焊，也曾做过各种工作，到了退休年龄便在咖啡店收盘碗和当清洁工。直到三年前，咖啡店的罗惹档口不做了，他请老板把档口以700元的优惠租金租给他让他重操旧业。

这三年经历疫情，他虽然一度生意惨淡，但拿手的“槟城粿”仍靠着顾客口耳相传建立口碑，档口生意也起死回生，天天大排长龙。

尽管生意不错，他因咖啡店翻新，而决定在上周三（8月31日）关闭档口。

“翻新后，归还碗盘处就在我的档口旁边，我的空间变窄了。我的顾客在排队，但其他顾客和清洁工来来往往，我觉得比较难做生意。”

加上考虑到他和妻子也年纪渐长，无法每天都营业，他便决定收掉摊位。

“我和妻子年纪都大了，孩子都40多岁，我们只需要赚一些零花维持两人生活就好。”

三年里，他累积了不少顾客群。有熟客得知他上周三最后一天营业，便纷纷在上周二和周三从早上6时就来排队买“槟城粿”。他每天差不多约上午9时就全部卖完，三个多小时就卖出200多份，卖完两桶面粉。

完整报道，请翻阅2022年9月5日的《新明日报》。