云顶梦号游轮超额预订 逾百人出游泡汤

“云顶梦号”邮轮出现超额预订的情况，超过百名乘客星期天（9月4日）提着“大包小包”抵达游轮中心后才被告知客房已满，无法上船出海。

一艘原定星期天傍晚时分从新加坡起航的名胜世界邮轮“云顶梦号”出现超额预订的情况，导致大批提前预订的乘客抵达滨海湾游轮中心后无法办手续上船。

《新明日报》记者接获通报后，星期天傍晚6时许到场了解情况。

根据其中一名乘客在办理登船手续柜台附近拍摄的照片，大批公众在等候区等候，有的则仍在排队等候办理手续。受访乘客说，共有超过100名乘客到场后被告知，因超额预订无法登船。

这艘四天三夜的游轮从本地出发，经过马来西亚的巴生到槟城后，再返航回新加坡。

到了晚上7时许，陆续有人推着行李箱等离开滨海湾游轮中心。

其中一名败兴而归的乘客杨先生（43岁，销售员）受访时说，趁两名念小学的女儿放假，打算带她们出海，还为了此趟行程请假，岂料计划却被打乱。“两名女儿也因此大失所望。我打算临时带女儿到新山游玩，但又担心关卡塞车和订不到酒店，因此左右为难。”

庄女士（72岁，家庭主妇）一行八人到场后，才发现预订好的三间房间，有其中一间落空，众人从下午5时许等到晚上8时许，最终不得不离开。

据悉，游轮直到晚上8时许仍未能起航，现场仍有订了票的公众在等候。

名胜世界邮轮证实超卖 受影响者将获全额退款

名胜世界邮轮回复《新明日报》询问时证实，星期天从本地出发的“云顶梦号”出现超额预订情况。

公司感谢自愿更改出游日期的顾客，并强调所有受影响的乘客都会获得全额退款。

发言人说，公司也向受影响乘客提供一次同等级别的免费游轮旅程，但得在明年4月28日前使用。

“我们对乘客造成的不便致歉，也再次感谢顾客的体谅。

完整报道，请翻阅2022年9月05日的《新明日报》。