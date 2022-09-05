走过坎坷 她用钩针织出后半生

“我需要钱来补贴我残障的双胞胎姐姐。”当你走过凯瑟琳（56岁）在地铁站地下道摆的地摊，会看到这样的告示牌。

凯瑟琳（Catherine Ang，无中文名）两个月大时，父母在车祸中双亡。她和患有精神障碍的双胞胎姐姐，从小便在印度人家庭寄养长大，11岁被送往福利院。

她在14岁时跟着福利院的阿姨学习钩针编织，从那时起，编织便成为凯瑟琳闲暇时最热衷的兴趣。

16岁离开福利院后，凯瑟琳开始打工挣钱养活自己，同时也补贴继续住在福利院的姐姐。那时的她每个月都会从工资里省下一笔钱，只为能够买毛钱回家针织。

2018年，凯瑟琳被百货公司裁退，找不到合适工作的她，只好靠做钩针编织品和街边摆摊应付生活开销。

尽管命运坎坷，凯瑟琳依旧对编织充满热忱，用一针一线织出一件件让她倍感骄傲的针织品；杯套、小包要花上一两天，而桌布则需要两三周才能完成。因此，凯瑟琳每天都要不间断地针织，但她却从未感到厌倦。她说：“这是我的爱好，我喜欢针织，就算手痛我也可以继续织。”

凯瑟琳回忆道，有段时间，自己摆摊一整个上午却无人光顾。如今，即使生意稍有起色，她仍坚持不涨价。她解释说，只要有人愿意买、愿意欣赏她的针织品，她就已经很开心了。

凯瑟琳梦想着拥有一间属于自己的小店铺，无需再赤脚坐在地上编织，把作品体面地摆在柜上，展示给客人看。