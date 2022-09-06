女佣向阿窿借钱 雇主接百通骚扰电话

女佣向阿窿借钱，妇女一家遭殃，接过百通骚扰电话，甚至有跑腿上门骚扰。

苦主黄太太（57岁，会计）告诉《新明日报》记者，她8月28日晚上8时许，突然接到陌生电话号码传来一连串的WhatsApp讯息，指她的女佣米敏（36岁）欠下千元，还附上数张女佣拿着工作准证的照片。

“我还没回过神，对方就打电话来，一接通就大吼，质问我是否知道女佣欠钱。”

为此，黄太太与女佣对质，对方才坦言借阿窿，但称没收到款项。“女佣说在网上看见借贷广告，联系对方借1000元，但款项没到她的电子钱包（Singtel Dash），我因此和对方说贷款进账后会转回，但对方却指隔天还钱就得付每周300元利息。”

黄太太表示，阿窿掌握了自己的名字、地址，随后开始威胁恐吓。

“他要我替女佣还债，恐吓要上门骚扰我和邻居。谈了半小时都谈不拢，我挂电话后就马上报警，并拉黑他。”

岂料，黄太太之后接获过百通骚扰电话和恐吓讯息，电话号码显示不同国家区号，包括新加坡、马国和菲律宾等。

“阿窿还发了一些放火、泼漆、打人的视频吓唬我。”

女佣米敏已被遣送回国。（受访者提供）

雇主：上周五送女佣回印尼

黄太太指已于上周五（9月2日）遣送女佣回印尼，她花了超过300元送女佣回家，女佣也仍欠她550元。

“损失的钱就当作破财消灾，现在最担心的还是家人安全，我怕她回去后，阿窿还会再来。”

黄太太表示，聘请女佣约30年，首次遇到这样的问题，希望透过自身遭遇，让其他雇主借镜。

“这些阿窿知道女佣偿还不了债务，再找雇主下手。过去，雇主可以代收证件，如今不行，女佣就可能会拿证件做非法的事，甚至逃跑，带来很多困扰。”

完整报道，请翻阅2022年9月6日的《新明日报》。