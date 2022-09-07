提高管理和卫生水平 明年4月起1600小型客工宿舍纳入单一监管框架

明年4月起，有至少七个床位的1600座客工宿舍，包括工厂改造宿舍，都将纳入外籍雇员宿舍法令的管制范围，以提高宿舍管理和卫生水平。这些宿舍今后必须提供专门的隔离床位、无线上网和休闲空间等更规范的环境及安全设施，才可获得营业执照。

目前，只有53座拥有超过1000个床位的大型客工宿舍，受外籍雇员宿舍法令管制。其他较小型宿舍则须遵守卫生部、国家环境局和民防部队等机构监管的公共卫生和防火安全等条例。

按规模和床位数量 分四种执照等级

人力部星期二（9月6日）宣布，不同规模和类型的客工宿舍，日后将纳入单一的监管和执法框架，以整合不同机构的监管要求。受管制的客工宿舍将从53座增至1600座，涵盖床位也会从25万6000个增至43万9000个。

当局会根据宿舍规模和床位数量，分为四种执照等级：第一级有七至99张床、第二级有100至299张床、第三级有300至999张床，以及第四级的至少1000张床。

新加坡宿舍协会理事会成员、工厂改造宿舍小组组长胡家洺在记者会上指出，受新框架影响的大部分是小型企业经营的工厂改造宿舍，这些业者未必能在短期内承担额外成本。

“行政成本必然会增加，但应该还在可接受的范围内，希望政府及相关机构能给予业者足够时间调整运作。”

就小型业者可能面对的资源局限，人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生接受媒体访问时说，人力部下来两年将与利益相关方紧密合作，逐步实施扩大后的外籍雇员宿舍法令，以减少对宿舍运作和客工生活的干扰。

他指出，两年前冠病肆虐客工宿舍，凸显了加强管制和执法的必要。“这样我们才能做好充分准备，下一次大流行暴发时，我们就能更迅速地采取新的公共卫生措施，例如扩大隔离设施的容纳空间。”