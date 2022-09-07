将面临更大选边站压力 黄循财：新马须合作携手应对地缘政治竞争

副总理兼财政部长黄循财说，在全球新秩序中，新马关系将变得更重要，两国也会继续寻求加强关系。他说：“随着新加坡将进行领导层交接，这是我想做的事。”

副总理兼财政部长黄循财认为，由于地缘政治竞争加剧，马来西亚和新加坡将面临更大的选边站压力，因此两国更须团结一致，加强双边合作。

到马国进行工作访问的黄循财星期二（9月6日）结束访问行程前，于吉隆坡文华东方酒店接受新加坡媒体访问。

这是黄循财首次以副总理身份访问马国。他重申，马国是新加坡最靠近的邻居，两国在多领域相互依赖，并有着密切的民间联系。“我的家庭也是如此。我的父亲来自霹雳州怡保，我听他讲过很多在那里的成长故事。”

黄循财说，在全球新秩序中，新马关系将变得更重要，两国也会继续寻求加强关系。他说：“随着新加坡将进行领导层交接，这是我想做的事。”

他认为，全球发展将继续面临阻力，能源与食品安全、经济放缓及通货膨胀等问题短期内料将持续。全球化的黄金时期可能已结束，接下来地缘政治竞争将更剧烈，全球经济也会越发碎片化。

“这意味着像马来西亚和新加坡这样的国家将继续被拉扯向不同的方向，我们会面临越来越大要我们选边站的压力。这就是为什么我们必须团结一致，继续加强合作。”

会见马国最高元首及朝野政党领袖

黄循财星期二会见马国最高元首苏丹阿都拉，两人在国家王宫会面半小时。

根据总理公署文告，黄循财再次肯定新马长期以来友好且多面的双边关系。他说，新马关系是建立在独特的共同历史，以及牢固的民间联系之上。

马新社报道，国家王宫总管阿末法迪说，最高元首认为新马须在各个领域密切合作，特别是在后冠病疫情时期。

黄循财也表示期待苏丹阿都拉在本月19日到我国访问。

在过去三天的访问期间，黄循财会见了首相依斯迈沙比里，并与马国朝野政党领袖及商界人士交流。他也与财政部长扎夫鲁及卫生部长凯利等年轻领袖见面。

黄循财接受媒体访问时透露，他和扎夫鲁及凯利早已认识，这次访问让他认识了马国的更多领袖。“这对我个人和日后的领导层交接来说非常重要。我会鼓励更多的年轻部长到马国访问，也鼓励马国部长访问新加坡。”

他指出，近邻之间不时会出现问题，但如果两国领袖建立了友好关系，包括私交，这将有助于双方讨论问题，解决分歧。

黄循财也说，新马也在探讨加强两国之间的连通性，包括在数码和绿色经济方面展开合作。

凯利星期二傍晚与黄循财会面后发推文说，他期待两国的新一代领导人能为双边关系谱写充满活力和欣欣向荣的新篇章。