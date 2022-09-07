年轻台主发扬歌台文化

旅者歌台台主陈诗雅三岁就跟着父母跑歌台。为了把触角伸向更多年轻群体，她计划融入更多时下流行的热曲，也开始经营社交媒体TikTok账号，展示筹办歌台幕后的秘辛，希望借此吸引更多人观赏歌台表演。

歌台不是银发族的专场，薪火相传，旅者歌台台主陈诗雅（23岁）大学毕业后不选择吹冷气当文员，而是追寻儿时的记忆，接过父亲的歌台事业。她今年首次独挑大梁，操办台前幕后事宜，既紧张又雀跃。

“我三岁就跟着爸妈跑歌台，歌台的哥哥姐姐都会带着顽皮好动的我到处游玩。如今这么多年过去了，歌台已成为我成长过程中不可缺失的一部分。”

本地实体歌台因冠病疫情而停办两年，今年终于得以复办。陈诗雅说：“许久没听到现场观众的欢呼声。成为接班人原本不在我的计划中，只是爸妈年纪大了，我对歌台也有兴趣，所以就想试试看。”

筹办一场歌台需要缜密的人事和物流安排，也要随时应对现场的突发状况。陈诗雅不仅面面俱到，也悉心照顾在场歌手和工作人员，与人相谈甚欢。

“爸妈几乎出席每一场歌台，在背后默默支持和鼓励我。他们并没有对我设限，规定该做些什么。年轻人想要创新，尝试不一样的东西，他们都会给出宝贵的建议。”

为了把触角伸向更多年轻群体，传承歌台这个本地特有的文化风貌和草根娱乐，陈诗雅计划融入更多时下流行的热曲，例如王心凌的《爱你》。

此外，她近来也开始经营社交媒体TikTok账号，展示筹办歌台幕后的秘辛，希望借此吸引更多男女老少，阖家观赏歌台表演。