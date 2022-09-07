男子申诉 苦等送餐员两小时 500元快餐被丢弃

男子申诉买了500多元快餐，苦等两小时仍没送到，联系送餐公司才惊知食物已被丢弃。Grab受询时说，送餐员多次联系顾客不果，只能按照程序丢弃食物。

苦主陈先生（26岁）告诉《新明日报》记者，8月11日下午跟23名同事在位于樟宜的公司聚餐，因此他花了500元，从送餐平台GrabFood叫了星耀樟宜的Shake Shack快餐。

他说：“从星耀樟宜到我们的樟宜公司，估计是20分钟路程，以往的送餐员最多在一小时内送到，但那天等了两小时都还没来，大家都等到不耐烦了。”

岂料，当他过后联系送餐平台的客服时，对方却说订单已送到，并且附上照片。“Grab给的照片跟工作地点完全不一样，工作地方我应该认得出吧？”

为了谨慎起见，他也查看闭路电视，确认没见到任何送餐员到来，当时客服安抚说一定会全额退款。

但数日后，他收到了另一名客服人员发来的电邮，指由于送餐员找不到地点，加上又持续联系不上他，所以只会退款50元。

最后，再有Grab的客服联系他说，送餐员曾经与客服提到，送到保安室“不安全”，因此在客服的提议下把500元的订单丢弃。由于送餐员一直联系不上陈先生，所以不会提供退款。

陈先生指过去三周收到送餐公司客服的三种说法，从一开始的能全额退款，到后来完全不能提供提款，让他觉得莫名其妙。

针对送餐员联系不上他，陈先生指当天他订餐后，手机一直在身旁，如果响了他肯定会知道。

完整报道，请翻阅2022年9月7日的《新明日报》。