黄循财：异中求同过程中 别凡事猜疑应讨论思考找寻前进共识

任何事情要达到百分之百的共识几乎不可能，在异中求同的过程中，副总理兼财政部长黄循财呼吁民众避免凡事猜疑，而是要继续参与讨论和思考，找到能向前迈进的共识。

黄循财星期三（9月7日）在新加坡青年论坛的对话会说，很多时候当我们达成共识并可以推动进展时，抱持愤世（cynical）态度的人会觉得政府都已决定好了，让其他人参与貌似作秀。

遇到难以推动的课题，他们则会质疑，反正也没有任何改变，之前的接触意义何在。

黄循财说：“我们必须了解很多我们正在讨论的事情，关键不在于可不可以做，而是每个行为都有相应的反应、代价和后果。”

引发利益攸关者反弹时

应继续与他们接触审议

他以论坛参与者之前针对时事课题提出的建议举例说，一些点子可能会引发社区团体或企业雇主等不同利益攸关者的强烈反应，觉得措施难以接受，这时继续与他们接触、审议是更明智的决定。

黄循财说，如果还是找不到共识，可能就得把这些课题先缓一缓，以后继续研究。“这是新加坡的风格，所有人之间相互合作，不断寻找共同点，以及如何年复一年、世世代代改进的方法。”

黄循财今年6月启动“新加坡携手前进”运动，与第四代领导班子根据经济和就业、教育和终身学习、医疗和社会支援等六大支柱展开聆听民意活动，邀请新加坡人一起更新社会契约。

新加坡青年论坛配合这项全国运动而举办，黄循财说，他们会尽量接触更多人，无论背景和政治信仰。“这不是一项政治运动，而是一项全国运动，给所有想建设更美好的新加坡的人。”

他向在场的年轻人说：“我希望你们抱着信心和希望，像这样的过程是重要的。它能协助我们强化社会契约，带来改变，而你的贡献和参与，将有助建设更好的新加坡。”

新加坡青年论坛由李光耀公共政策学院新加坡政策研究所举办，今年约有100名参与者，绝大多数年龄介于18岁至30岁。

参与者根据多元社会、网络空间和可持续发展等指定课题设想解决方案，并向到场的黄循财和卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生介绍。这包括如何制定包容同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）等各个群体的政策、如何分配气候变化措施的成本，以及鼓励年轻人勇于冒险等。

延续包容社会的课题，有人在对话中问及短期内可否采取措施进一步包容LGBT社群，黄循财回应说，连废除《刑事法典》第377A节条文都还不是板上钉钉的事，仍须经过国会辩论等步骤，因此不应在踏出第一步之前就去想第二步。

黄循财坦言：“我们得先跨过第一道坎，看如何找到绝大多数新加坡人都能接受的新平衡，以及在不进一步分裂或分化社会的情况下进行辩论。这对我们来说是很真实的忧虑，如果连这一步都做不到，社会无法保持团结一致，遑论下一步。”