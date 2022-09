集体的力量让小国具备影响力和谈判能力,也提高了小国候选人在联合国选举中的当选机会。外交部巡回大使许通美教授指出,在小国论坛成员国互相支持的情况下,一个优秀的小国候选人有可能在联合国选举中击败一个没那么优秀的大国候选人。

为了庆祝小国论坛(Forum of Small States,简称FOSS)成立30周年,来自其中29个成员国的46名作者为许通美主编的《小国大世界:规模非命运》(Small States in a Big World: Size Is Not Destiny,暂译)撰写文章,讲述小国如何为世界秩序以及安全、经济和科研等领域做出贡献。