母女捡纸皮堆组屋楼下 路人忧引火患

三巴旺组屋楼下堆满纸皮，公众担心酿火患，便通知《新明日报》。这才揭露了一对母女20年来以捡纸皮、酒罐和油桶为生，每月赚取两三百元。

这对相依为命、自力更生的母女，母亲陈亚文已是86岁，女儿彭女士则是62岁，两人住在威灵顿圈（Wellington Circle）第510A座组屋。

日前《新明日报》接获读者通报，指他路过上述组屋，发现楼下的小角落堆满纸皮，担心有火患风险。

《新明日报》记者星期三晚上（9月7日）走访时，看到年迈的陈亚文，步履蹒跚地用推车当拐杖，推着推车回来，上面载着一些纸皮和不少啤酒罐。

她指以前曾当清洁工，但20年前双膝开刀植入钢片后就无法工作，之后还跌倒摔到腰，只能靠捡纸皮为生。

她说，女儿以前也有打工，但失业后精神曾出状况，曾入院检查，还曾失踪过五天，她报警后才找回，之后就不敢让女儿离开身边。

彭女士受访则说，之前曾在纸巾工厂上班，但自从母亲手术后，不放心她一个人在家。后来，工厂因搬迁而失业，她就陪母亲每天下楼拾荒。

两人都说，已经这样生活20年，有福利部的补助，也有人捐赠食物，其他花费是靠捡纸皮赚来的。

陈亚文称每月靠捡杂物能赚两三百，她每半年向当局申请援助。

除了一起住的女儿，她透露自己还有四子一女，但家境都一般，也有各自家庭要养，她不好开口，但儿女每年都会来看她并给她一些零用。

“虽然我曾抱怨命运不公，但必须接受现实，只能走一步看一步。”

完整报道，请翻阅2022年9月8日的《新明日报》。