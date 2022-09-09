本地上半年致命交通意外减少15％ 但涉及年长行人事故增加

交警指出，今年上半年的交通事故增加，主要是冠病措施逐渐放宽，路上交通恢复所影响。交警强调，当局将继续严厉执法，打击任何罔顾交通条例的公路使用者。

今年上半年，本地的致命交通事故和死亡人数同比减少，但涉及年长行人且导致伤亡的交通事故和伤亡人数都增加。涉及年长行人的车祸当中，有高达45.3%是年长人士乱过马路造成，情况令人关注。

根据交通警局星期四（9月8日）公布的2022年上半年数据，造成伤亡的交通事故有3159起，伤亡人数则是3791人，和2021年同期的3012起交通事故及3669人相比，分别增加4.9%和3.3%。

数据显示，导致受伤的交通事故增加5.2%，从2021年上半年的2960起增加到2022年同期的3115起；受伤人数也从2021年上半年的3611人增加至3746人，增幅为3.7%。

涉及60岁或以上者交通事故增13.6%

交警指出，今年上半年的交通事故之所以增加，主要是冠病措施逐渐放宽，路上交通恢复所影响。尽管如此，上半年的致命交通事故还是减少了。

2022年上半年的致命交通事故为44起，比2021年同期的52起减少15.4%；死亡人数也从58人下降至45人，减少22.4%。44起致命交通事故，仍低于冠病前（2019年上半年）的59起。

令人关注的是，涉及60岁或以上年长行人的交通事故同比上升13.6%，从103起增加至117起。受伤的年长行人也上升9%，从100人增加至109人；死于交通事故的年长行人则从2021年同期的五人增至九人，增幅为80%，占所有死亡行人的81.8%，死亡人数也是过去三年的上半年数据中最高的。

在涉及年长行人的交通事故中，有45.3%是年长人士乱过马路所致。

涉电单车交通事故占总数54.9%

另外，涉及电单车骑士和后座乘客的交通事故占比仍旧很高，分别占交通事故总数的54.9%，和致命交通事故的55.6%。涉及电单车的事故从1711起增加至1733起，受伤人数从1816人增加至1844人，死亡人数则从26人减少至25人。

其他数据方面，本地2022年上半年共发生2万3217起闯红灯事件，比2021年同期少了1145起，下降4.7％，闯红灯导致的交通事故同比也减少4.7%，有61起；超速违规事件则同比增加4.2%，从6万6480起增加到6万9291起，超速导致的交通事故也增加2.7%，达487起。

酒驾导致的交通意外同比减少9%，从2021年上半年的78起减少至71起，但因酒驾被捕的人数增加7%，共793人。

交警强调，当局将继续严厉执法，打击任何罔顾交通条例的公路使用者。

交警也说，自冠病疫情暴发以来，当局的公路安全教育活动大部分都改为线上举行，随着冠病条例放宽，当局已恢复更多实体的推广活动，也会继续通过网络和实体活动向不同群体如年长人士、电单车骑士和学生等，宣导公路安全。

当局下来也会举办一系列活动，如11月为电单车骑士举办活动，鼓励骑士养成良好的骑乘习惯，穿戴防护装备。交警也会与新加坡公路安全理事会合作，在11月举办交通游戏活动，向学生灌输公路安全知识。