黄循财：多元化社会必有立场差异 应避免观点分歧撕裂社会

副总理兼财政部长黄循财在第二届社会和谐国际大会致辞时建议，通过谈判和妥协来解决分歧，营造互相迁就的文化。这样的处理方式不意味向每个群体让步，而是努力达到每个人都能接受的平衡点。

多元化的社会必定会有人们无法取得共识的课题，甚至会有因不同世界观而形成的根深蒂固立场，以及无法轻易放松的坚定信念，重要的是如何对待这些根本上的分歧，避免让不同观点撕裂社会。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月8日）在第二届社会和谐国际大会致辞时指出，如果没有对话和妥协，意见不同就会演变成零和战争，人们已经在世界各地看到许多分歧导致分裂的例子。不同团体针锋相对，使得社会转向怀疑与对抗，即使攸关人类存亡的气候变化这类问题，在这种压力下也难以解决。

他建议，人们可以参考新加坡在1960年代的血腥种族暴乱之后所采取的办法，即通过谈判和妥协来解决分歧，营造互相迁就的文化。这样的处理方式为不同社群提供最大的生活空间，没有人须要被同化，这并不意味向每一个群体让步，而是努力达到每个人都能接受的平衡点。

这个平衡需要社会的凝聚力，而凝聚力的产生并非偶然，它是通过集体的深思熟虑和持续不断努力来相互理解与适应，取得共同的繁荣。

黄循财说，社会凝聚力始于让每个人真心诚意地了解对方，因为人自然会向与自己类似者靠拢，远离那些明显与自己不同的人。“这是人的本性，但我们若让这些本能主导一切，阻碍相互理解，社会凝聚力就完蛋了。”

为了给这个多元背景的国家里不同的族群创造接触机会，培养共同记忆，新加坡的住房、教育和国防政策，都围绕着促进融合的思路。

黄循财说，人们必须能够感受到从国家的进步中获益，为自己和家人打造有尊严和充实的生活，看到下一代过得更好。人们必须看到社会的进步，而不是感觉被遗弃。这就是“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的意义，为的就是在前进的路上寻求共识，加深社会凝聚力。

疫情管控关键在于信任

在谈到人们从冠病疫情中总结的经验时，黄循财指出疫情考验了社会凝聚力，而管控的关键在于信任，人们要相信医疗机构和政府能处理好这场危机，也要信任彼此会做正确的事。

他说，疫情的压力让人看清社会本质，人们有没有戴口罩和接种疫苗，承担起个人和社会责任，以及团结起来为彼此提供支持，都揭示了社会凝聚力和信任的力量。

他引述英国牛津大学的一项研究结果说，信任度较高的国家冠病死亡率较低，坚实的信任基础因而非常重要。“当危机出现时，如果信任度高，这场战役已打赢了一半。”

如今许多国家的冠病疫情有所改善，但供应链中断导致的食品、燃料和电力成本上升，让许多地方的社会凝聚力经受考验，地缘政治的紧张局势也让这个世界更充满违危险、不安及动荡。

“在这样的背景下，亚洲的和平与稳定不再是理所当然的。每个社会都将受到考验，未来几年更是严峻。摆在每一个人面前的问题是：我们要如何加深社会互信，以及在动荡的世界中加强社会凝聚力？”

黄循财也强调，每个社会都有自己独特的文化和历史背景，人们虽然可以从彼此的经验中学习，但每个社会都得在人们的不同利益中求取平衡。