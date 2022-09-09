不满路被挡 开车撞交警三次男子判监四个月

被告庭上辩称，当时误会了交警指示，还称他看到交警往后退，以为对方挪出位给他，他才会往前开。被告又称，交警当时情绪激动，导致他一时慌张误踩油门，更称事故纯属意外。

交警在公寓大门前办案，男子回家时不满路被挡，不仅朝交警比手势，也不顾交警的停车指示，径自开车连撞交警小腿三次。男子事后辩称自己误解交警指示，还称撞人纯属意外。

不过，法官不接受被告刘思康（译音，56岁）的辩护理由，经审讯后判他对警员动粗的罪名成立，于星期四（9月8日）判他坐牢四个月。被告不服所判，针对罪成和刑罚提出上诉。

这起事件发生在2018年8月14日晚上7时50分，地点在裕廊一带的公寓。

根据控方的结案陈词，被告当晚开车回家时，发现有一辆黑色轿车停在公寓大门前的通道，一名交警正在盘问轿车上的驾驶员和乘客。

黑色轿车当时挡住公寓大门，被告于是鸣笛表示不满。交警察觉后，示意被告从右边越过黑色轿车。

然而，被告依然感到不满，他朝交警比手势，把右手举到太阳穴打圈。交警看到被告的手势后，示意被告倒车，但被告拒绝配合，踩踏油门撞上交警小腿。

交警跟着多次示意被告停车，被告却继续往前开，再连撞交警两次，导致交警失足落在引擎盖上。

被告庭上辩称，自己当时误会了交警指示，还称他看到交警往后退，以为对方挪出位子给他，他才会往前开。

被告又称，交警当时情绪激动，导致他一时慌张误踩油门，更称事故“纯属意外”。

被告还找来公寓保安人员代表辩方供证，指是交警自己撞上被告的车子。

不过，控方反驳称，被告车上的行车记录器已拍下全部过程，视频显示交警当时态度有礼，也录到交警多次要求被告停车的声音，被告有28年的开车经验，不可能会误解交警示意停车的手势。

黑车轿车的驾驶员和乘客也都为交警作证，交警当时是在示意停车。

另外，保安人员只目击第三次碰撞，他在看过行车记录器画面后仍坚持车子没撞到交警，因此被视作是个不可信的证人。

至于辩方称交警提供假资料诬陷被告，控方认为辩方的说辞根本毫无根据，而且这类污蔑警员及执法机构的行为非常恶劣，进一步突显被告毫无悔意。