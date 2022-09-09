游日返新班机延误 狮城团困机场九小时

狮城旅行团游日本，岂料返程时遇上班机延误九小时，期间没有餐点或饮食提供，团员直喊又累又饿。

这个共有55人的狮城旅行团，星期四（9月1日）出发到日本，八天七夜行程包括游玩东京、大阪和富士山等，原本星期四（8日）乘搭早上10时的酷航班机返回新加坡。

不料因班级延误，一行人被困在东京的成田国际机场。

该旅行团带团人之一的巧儿受访时说，团员中有不少年长者和小孩，甚至还有一名坐轮椅的老人家。

“因为是早上的班机，我们清晨5时多就起身，6时吃了早餐就到机场。”

就在登机前几分钟，突然被告知班机延误。等了半小时后，才说需要继续再等半小时，称目前将行李和餐食搬上飞机，但接着又说要消毒机舱，一延再延，到了下午1时，仍无法登机。

她指大家当时已经非常饿了，但是工作人员却不让他们随意走动，说是在帮忙换班机，随时可能会叫到名字，一行人只能在候机室等候。

直到约下午2时，他们被告知要更换登机门，还让大家排队，结果只是排队领餐券，然而领了餐券却用不了。

“机场很多店都关了，开着的餐厅也不接受餐券，最后还是我们领队出钱买了一些水和饼干给团员充饥。”

团员把手提行李放进箱子。（受访者提供）

“升级”到新航 凌晨2时抵新

班机延误六小时后，才被通知能够乘搭新航返狮城。

巧儿说，一直到下午4时半，大家才被通知已经被“升级”到新航，能够乘搭当地晚上7时的班机返回新加坡，并在凌晨2时抵新。

《新明日报》联系上旅行社老板，但他指由于是航空公司的问题，所以不愿置评。

记者已联系酷航了解更多详情，但至截稿前仍未回复。

完整报道，请翻阅2022年9月9日的《新明日报》。