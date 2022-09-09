新加坡政要和议员 与英女王的渊源

英国女王伊丽莎白二世9月9日凌晨1时35分左右逝世，终年96岁。我国多名政要随后面簿发文悼念，述说他们所认识的一代女王。收集印有女王图像的邮票、从远处看她，甚至年幼时献花给她，女王优雅尊贵的身影在过去瞬息万变的70年里，始终刻印在他们的心中。

傅海燕：难忘英女王的务实与风采

永续发展与环境部长傅海燕星期五（9月9日）早上面簿发文悼念英女王，并指出伊丽莎白二世是一位务实的女王，也是一位毕生维护职责、荣誉和尊严的仁慈君主。

傅海燕说，自己曾以前总统陈庆炎的代表团成员身份，于新加坡金禧年到英国进行国事访问，并与当中一些代表客居白金汉宫。

她有一天早上在去白金汉宫跑步的路上，看到女王在大厅里，亲自检查插花装饰，确保前一天晚上用于招待他们一行人晚宴的大厅及时换装，以举办下一个活动。傅海燕说：“做梦都从没想过一位君主会为了这种事在早上8点之前起床。”

“这就是英女王伊丽莎白二世。从那以后，我难以忘怀她的风采、气场和举止。她显然具有女王的气质、风采和举止。她也健谈、幽默、说话引人入胜，举止务实。如果有一位务实的女王，那就是伊丽莎白二世，一位毕生维护职责、荣誉和尊严的仁慈君主。”

傅海燕那次访问回来后，她在办公室里摆放了女王与她丈夫菲利普亲王的照片，心中与回忆也留下了英女王的身影。

议长陈川仁：英女王的逝世标志着一个时代的结束

国会议长陈川仁星期五（9月9日）大约凌晨3时在面簿发文悼念英女王伊丽莎白二世说，她的逝世标志着一个时代的结束。

“我对女王最早的记忆是年轻时收集印有她头像的邮票，而小时候想知道她是否住在城堡里，城堡里是否有骑士。随着时间的推移，我通过报章报道、故事、电影，和在英国居住的朋友开始慢慢了解她。”

他说，无论对英女王的印象如何多元，但有一个特质始终如一，就是她对她人民和国家坚定地奉献和履行责任。她是一位深受自己国家及其他地区许多人爱戴和尊重的君主。

马炎庆：伦敦酒会远看英女王

约22年前在伦敦工作时曾受邀参加英女王主办的花园酒会，交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆在面簿发文悼念英国女王伊丽莎白二世，追述当年与妻子参加酒会时从远处看到女王一眼。

他在2000年至2003年到伦敦工作，但不记得当时为什么受邀参加那个酒会，而妻子为了符合着装标准，还特地购买一顶帽子。

马炎庆也说，自己小时候有收集邮票的习惯，当时发现所有英国邮票都有一位高贵和美丽女子的头像或身影，才知道这位女子是英女王。之后，他便在媒体报道上阅读关于她和王室家族的信息。

“女王对我们许多人来说都是重要的象征。虽然我们可能会觉得她作为君主的生活如此美好，但70年来要担任这样一个尊贵和具有献身精神的角色仍然不易。她一生恪尽职守。”

马炎庆指出，几天前女王还履行职责，要求英国新任首相利兹·特拉斯组建政府。 96岁的她，尽管她手握拐杖，依然容光焕发。

“我很庆幸她没有受苦太久。”

盛港集选区议员何廷儒：小时候有幸献花给她

英国女王伊丽莎白二世在新加坡进行国事访问时，盛港集选区议员何廷儒追忆童年时与妹妹在宏茂桥中心向她献花的情景。

何廷儒面簿发文悼念英女王，并分享小时候向她献花的回忆。她记得自己六岁的时候，母亲到学校接她与妹妹放学，告诉她们“要去看英女王”。她们到宏茂桥镇中心就看到很多人聚集，而女王就在远处，被保安人员包围。

尽管保安森严，何廷儒与妹妹还是手握鲜花，成功穿越人群来到女王身前。

何廷儒说：“当我们走近时，我的脑海中闪过一个念头，在我读过的一本书中，看到国王和女王必须行礼。我急忙把花递给女王，然后尴尬地行礼，欢迎她来新加坡。”

何廷儒还在贴文下方上载当时与女王相遇的照片。

她也说，女王对她与妹妹两个小女孩非常和蔼、热情，并让她留下深刻印象，认为女性也可成为国家元首和贵宾，她们也可以在决定大事的重要人物中占有一席之地。

“从帝国的崩溃到民族国家的崛起，她在不断变化的世界中担任统领国家的元首，成就非凡。在瞬息万变和艰难的时期，她是持之以恒的精神象征，将为世人所怀念。”