水滨剧院幕后功臣 今晚他们是观众

“这是我在新加坡完成的第一次‘成品’，能有业主组织我们工人来现场参观。”从滨海艺术中心新建成的新电信水滨剧院走出来，53岁的范宏军激动地说道。

即将于10月13日开幕的水滨剧院（SingTel Waterfront Theatre）在正式开放给公众前，9月7日组织了一场特别演出，嘉宾是对剧院再熟悉不过的老熟人——参与修建的建筑工人，以及保安、清洁和技术团队人员。范宏军作为建筑主管，也受邀参加。

范奇者（56岁，电力技术人员）也受邀成为观众。“做工忙了一段时期，我们有一点放松，可以听听歌，也是一个享受。”

范奇者说，水滨剧院这样的工程是自己第一次做，有一定难度。但是经历了疫情期间的艰难，就觉得一切都能克服。

在滨海艺术中心做了22年更衣室清洁员的陈金丽（74岁）虽然不是第一次看演出，但仍然觉得很兴奋。她说，以前的演出坐得很远，看不清表演者的样子。现在坐得近了，才能看清楚真人。“他们唱得开心，我也跟着开心。”

水滨剧场是新加坡首个多形式的中型剧院，舞台可以根据不同的表演搭成镜框式、四面式等六种形式。环形的坐席，让观众可以近距离欣赏演出。

演出结束，范奇者仍久久不愿离去。夜幕降临，他指着剧院屋顶的灯光说：“站在滨海湾的那一边看过来，剧场的灯光最美了。”