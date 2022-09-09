转角遇见她——本地与英女王相关的点滴

新加坡曾是英国殖民地，以英国王室名称命名的街道或建筑自然处处可见，当中不少更是与英女王伊丽莎白二世有直接联系。

1. 女皇镇（Queenstown）

女皇镇（档案照）

女皇镇位于新加坡中西部，是本地第一个卫星镇。“女皇镇”因纪念英女王伊丽莎白二世在1953年加冕登基而得名。

不过，伊丽莎白二世本人从未到过女皇镇。她的长孙威廉王子与凯特王妃于2012年庆祝女王登基60周年庆访问新加坡时，曾以英女王之名参观女皇镇。

女皇镇内还建有女皇镇小学、女皇镇中学和1988年正式启用的女皇镇地铁站。

威廉王子与凯特王妃参观女皇镇。（CBS新闻）

2. 女皇道 （Queensway）

女皇道（谷歌地图）

女皇道购物中心（档案照）

女皇道在女皇镇，是一条连接花拉路（Farrer Road）、惹兰红山（Jalan Bukit Merah）以及伯茨敦大道（Portsdown Avenue）的一级主干道，沿途有女皇道购物中心、女皇道小学和中学以及女皇镇社区中心。

女皇道购物中心建于1975年，次年开业，是新加坡最早建成的多功能购物中心之一，同时也是本地历史最悠久的其中一座购物中心。

3. 伊丽莎白女王步道 （Queen Elizabeth Walk）

伊丽莎白女王步道（取自网络）

（取自网络）

伊丽莎白女王步道是一条位于滨海公园（Esplanade park）的海滨步道（Promenade），同样为了纪念英女王1953年登基而命名。

步道在1953年5月30日由陆婉平女士（Lady T.P.F.Percy McNeice）宣布开放使用。

伊丽莎白女王步道是用二战后募捐来的资金填海建造的，募款主要用于修建纪念战争中阵亡的士兵纪念碑和纪念馆。

抗日英雄林谋盛的纪念碑也建在滨海公园内。

4. 伊丽莎白通道 （Elizabeth Drive）

伊丽莎白通道（谷歌地图）

伊丽莎白通道是位于武吉巴督伊丽莎白公主住宅区（Princess Elizabeth Estate）内的一条二级公路，以英女王伊丽莎白二世命名。

伊丽莎白路周围的区域称为山景（Hillview），这里在二战结束后曾建有两家美国工厂，其中一家名为National Carbon。为了方便连接工厂区，当时的新加坡农村理事会（Singapore Rural Board）修建了两条道路：山景路和山景道。这一区因此得名山景。

1947年，为了庆祝伊丽莎白王储与希腊王子菲利普大婚，新加坡市政委员会 (Singapore Municipal Commissioners) 设立了伊丽莎白婚礼庆祝基金（Elizabeth Wedding Celebration Fund）向大众募集资金，以便以新加坡的名义为婚礼献上贺礼。

这份贺礼包括一个特别定制的金质首饰盒，以及兴建一所以伊丽莎白公主命名的肺结核专科医院。

建设医院的计划因为遭到反对而搁置，取而代之的是兴建两个位于市内和郊区，拥有数百个住宅单位的工人住宅区，并命名为伊丽莎白公主住宅区（Princess Elizabeth Estates）。

第一个住宅区位于市内的花拉路（Farrer Road）；第二个住宅区则位于郊区，在山景道旁Malayan Guttas农场的土地上。

5. 伊丽莎白公主小学 （Princess Elizabeth Primary School）

伊丽莎白公主小学位于武吉巴督，建于1952年，当时被称为武吉班让下午班学校，1954年迁至伊丽莎白公主住宅区内的山景道后才改为现名。