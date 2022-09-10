推墙殴脸脱裤 10岁童遭同学霸凌家长报警

10岁男童在学校遭四名同学霸凌，推墙、绊倒、拳打流血，家长愤而报警。

母亲马女士（40岁，银行经理）告诉记者，她去年带着两名儿子与妈妈，从中国来本地居住与工作。10岁儿子与5岁儿子就读于丹绒加东一带国际学校的小四班与幼儿园。“大儿子从去年8月起，就被四名同学取笑不会说英文，之后渐渐开始推搡儿子与骂脏话，儿子一直隐忍，不想我向学校投诉。”

今年2月，马女士突然发现儿子背后有抓痕，儿子说是同学所为，她想向校方投诉，再次被儿子阻止。

“岂料，同一名同学在6月3日将我儿子推向攀岩墙，导致他额头肿起；8月17日，他又伸腿绊倒儿子，导致儿子膝盖与手肘擦伤。”

事发后，儿子去检查伤口，校方获悉后发电邮交代事件，涉事同学家长也道歉，马女士因此息事宁人。

岂料，霸凌事件又再出现，儿子上个月29日早上8时10分，再被四名同学欺负，不仅脱裤子，其中一人还拳打脸部导致流血，马女士最终报警处理。

警方证实接获报案，案件在调查中。

10次被强脱裤

马女士称，同学10次强脱儿子裤子。

她透露，从儿子口中得知，当天只要老师不在场，四名同学就拉他的裤子，地点包括校内教室、走廊、食堂、操场与厕所门口。

“其中一次儿子从厕所出来，四名同学突然冲过来，扒下儿子裤子和推倒在地上。儿子质问他们，其中一人还不停用拳头打儿子的脸，持续三五分钟。”

校方：不容忍霸凌

加拿大国际学校（CIS）发言人昨天（9月9日）回复本报电邮时说，该校学生的安全和福利，无论是在生理与心理上，都是校方的重中之重。

电邮透露，校方不容忍霸凌行为，会认真对待所有霸凌行为的控诉。

“处理类似事件时，我们有完整的程序和规定遵循。”

完整报道，请翻阅2022年9月10日的《新明日报》。