中华总商会大厦翻新落成 黄循财致辞：国人须高度互信以克服地缘政治难题

副总理兼财政部长黄循财说，在面对地缘政治争夺挑战时，新加坡人之间保持高度互信至关重要，因为最终国人不是选边站，而是为新加坡与人民站稳立场。

面对地缘政治压力和全球局势的严峻挑战，我国人民在下来几年更须建立高度的信任，清楚所坚定的共同利益，绝不能被外界的不实信息影响，才能共同克服地缘政治难题，以及通货膨胀和可能出现的全球经放缓。

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月10日）出席新加坡中华总商会大厦翻新落成典礼，发表主旨演讲时强调信任在当前社会的重要。

检讨供应链布局 各国力求自给自足

黄循财说，乌克兰战争导致全球经济短期内会面对更多不确定因素。欧洲面临能源短缺危机；肥料短缺意味着明年的粮食收成会受影响；发达国家包括美国的中央银行继续提高利率，因此全球经济预计放缓。通胀压力将持续，尽管通胀率到了某个阶段会持稳，但不太可能回到过去的水平。

黄循财指出，全球化的黄金时代已过，各国如今正重新检讨供应链的布局，力求自给自足。

更令人担忧的是，中美关系恶化已开始影响全球贸易与金融。亚太区预计会有更明显的地缘政治争夺，包括新加坡在内的国家会面对选边站的更大压力。

“因此，新加坡人之间保持高度互信至关重要，因为最终我们不是选边站，而是为新加坡与人民站稳立场。这意味着，清楚知道我们的共同利益，以有原则和一贯的方式坚定立场。我们绝不能被不实信息影响，包括外来势力。在处理外部课题时，我们须团结一心。”

我国须不断检讨并更新与人民的沟通形式，维持社会的高度信任。他表示接任副总理后的优先工作之一是推出“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，在迈向我国未来发展的路程中，强化社会契约。

他强调，中华总商会作为主导商界的机构，可在这项运动中扮演关键角色，反映企业的需要，并为人民创造更多机会与工作。他很高兴总商会会长和领导们都表示会支持运动，继续为国家的发展作出贡献。

黄循财说：“每次参加总商会的活动，都能感受到浓浓的本地华商精神，充分体现了总商会一直秉持着的‘诚信为本、效忠为国、创新为先、回馈为民’的价值观……我有信心，在中华总商会的持续带领下，本地华商必定会再接再厉，再创辉煌。”

成立于1906年的新加坡中华总商会目前代表4万多家公司。位于禧街的中华总商会大厦于1964年9月20日中秋节落成，由建国总理李光耀主持开幕。大厦在2017年展开翻新工程，但受冠病疫情影响而延误竣工。如今大厦翻新落成典礼同样选在中秋节举行，别具意义。翻新后的大厦保留了传统外观设计，包括标志性的九龙壁，也增添了现代的室内设计元素。

李显龙总理以主宾身份出席典礼，并赠送刻有“诚信为本、效忠为国、创新为先、回馈为民”的牌匾给商会。约200人出席典礼，包括人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、外国使节和商界代表。