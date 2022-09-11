英驻新最高专员公署开放吊唁 公众纷留言追思献花致敬

英国驻新加坡最高专员公署开放给公众在吊唁书上留言首日，三小时内有至少100人留言追思已故的英国女王伊丽莎白二世。

星期六（9月10日）早上9时开始，不少公众带着鲜花到东陵路英国最高专员公署向英女王致敬，并在吊唁册上留言；截至中午12时，公署外墙旁已摆放50多束鲜花，吊唁册上有至少100人留言。

在新加坡工作的英国人奥利弗（28岁，通讯从业员）经过几分钟的安检后，进入公署在吊唁册上签名留言。眼眶泛红的他犹记英女王在疫情期间的演讲。“疫情带来许多未知，但她始终以平和口吻，将英国人团结在一起克服困难。”

种族和谐倡导组织hash.peace秘书长迪迪（23岁）代表组织前来致敬。他说：“有些人认为英女王象征着殖民时期的黑历史，这些讨论固然重要，但当皇家成员失去至亲时，人们此刻该做的是献上慰问。”

经历过英殖民时期的洪世天（71岁，自雇人士）形容英女王的离世如同失去亲人般难过，受访时不禁哽咽。“她有亲和力，对全球充满关怀，具备了一个理想领导人该有的条件。”

来自马来西亚的张杰扬（26岁，工程师）也送花致敬。他说：“英女王总是用不变的微笑面对乱世，是许多年轻人的楷模。”

来自印度尼西亚的埃文（27岁，业务分析师）2017年在英国一场换岗仪式上巧遇英女王。他说：“日本首相安倍也在不久前离世，具有魅力的领导者一个个逝去令人惋惜。”

英国小孩亚历克斯（11岁）随家人到场悼念，当天过生日的他从新闻报道得知英女王离世前都还在工作。他说：“英女王一生为世界无私奉献，我的生日愿望是希望大家永远不要忘记她的付出。”

公众可在下星期一（12日）至星期五（16日）的上午9时至中午12时前往公署，在吊唁册留言追思英女王。