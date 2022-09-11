女性通常承担照看长幼责任 行动党妇女团致力加强看护支援网络

冠病疫情期间，许多提供看护支持的义工活动被迫中断，如今疫情局势好转，却面对义工人手不足的问题。行动党妇女团、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，一些组织平均每月所须的义工人数，连一半都招不到，她因此鼓励人们挺身而出，在疫情过后继续发扬义工精神。

照看孩子和长辈不是专属于女性的责任，但这些工作仍通常由女性承担。人民行动党妇女团致力于加强看护支援网络，也呼吁人们积极加入社区行善行列。

行动党妇女团星期六（9月10日）在滨海湾金沙会展中心举行常年大会，同时邀请23个社会服务机构及社区组织在场边参与展览，向公众介绍看护与育儿相关资源。

妇女团主席、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明致辞时说，推动女性发展的旅程永无止境，一大焦点须落在看护者身上。“这并非因为只有女性会提供看护，实际上越来越多男性也积极参与看护工作，但女性通常仍是家中的主要看护者。”

政府多管齐下支持看护者，例如提供负担得起的高质量托儿服务，也提高居家看护津贴以减轻看护者的经济负担等，下来会继续加强各方面的支援。

冠病疫情期间，许多提供看护支持的义工活动被迫中断，如今疫情局势好转，却面对义工人手不足的问题。杨莉明说，一些组织平均每月所须的义工人数，连一半都招不到，她因此鼓励人们挺身而出，在疫情过后继续发扬义工精神。

黄循财：社会存性别差距仍有许多改善空间

副总理兼财政部长黄循财则在出席大会时谈及82岁母亲对他的启发。他忆述，母亲奉行男女平等，在幼时不仅向她的父亲争取上学机会，还在边读书边帮补家计的情况下，升上中学，并成为一名教师。

黄循财约10岁那年，住家遭人行窃，贵重物品被洗劫一空。母亲为讨公道，透过兄弟联系上“看管”住家一带的黑帮老大，英勇地带着黄循财与对方见面，质问对方是不是有小弟干案。“我们最终没能找出肇事者，但我很小就领悟到一个重要的道理——女性能够做到很了不起的事情。”

这些年来，新加坡在推动女性发展方面取得了明显进步，但黄循财坦言，社会依然存在性别差距，因此仍有许多改善空间。

他指出，互联网可加深人们的一些性别刻板印象，社会须加大力度消除这些刻板印象，包括遏制职场歧视或不公平待遇，以及加强托儿和乐龄看护服务的支援体系。“归根究底，我们须设法塑造更进步的家庭规范，以鼓励家长更多地分担育儿责任，并且更平均地分配家庭看护责任。”

黄循财说，若能做到这些，更多女性定能凭本事在公共和私人领域扛起领导角色，不须要特别待遇。“我们须持续推动女性发展，关键在于新加坡女性和男性一样有能力，我们会让你有平等的机会证明自己，发挥最大的潜能。我们不允许偏见成为女性在新加坡取得进步的绊脚石。”

黄循财过后与杨莉明和义顺集选区议员陈浍敏在对话环节中回应出席者的提问，谈及的课题包括父亲有薪陪产假，以及女性居领导人地位的情况。

积极帮助特需人士的行善新加坡是参展组织之一。发起人孙渼翔（41岁）受访时说，疫情期间活动规模缩小，一些义工也随之流失，目前每个月会参与一两次的定期义工约有100人。

她指出，许多义工很有爱心，但难以抽出时间帮忙，大部分的策划工作都落在少数人身上，因此希望招募能够更深入参与的义工，分担主要的工作。

GoodHood.SG社服应用的创办人张伟荣（42岁）说，社区居民可以在这个平台上分享物资和服务，发挥睦邻精神，还能通过应用寻找当义工的机会。约5万名注册用户中，已有约1万人表明有意当义工。

“我们的义工活动更多是专注在社区相关的内容，但我们也欢迎专门帮助弱势孩童等群体的组织加入，通过平台招募义工。”