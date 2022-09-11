七旬伯顶下30年理发店 10元剪发不起价

碧山一家营业已30年的传统理发店，76岁理发师五年前从耄耋之际的老友手中接棒，成为“第三代”老板，即使面对通胀压力，也坚决不起价，将价格维持在10元。

吴泉霖十五六岁时在马国学习理发的手艺，之后来到新加坡当理发师并落地生根，至今已有60年理发经验。他五年前接手位于碧山北购物中心、名为 “好朋友”的传统理发店，成为第三任老板。

吴泉霖告诉记者，老店的前两位老板都是自己认识五六十年的老友，他们先后都做到80多岁才让另一人接手。目前，除了吴泉霖，店内还有洪可发（77岁）和林仿（78岁）这两位资深理发师傅为顾客服务。

吴泉霖说：“我马上80岁了，还可以和老朋友一起做老本行、做我们擅长的事情，实在惬意。”除了10元一次的剪发项目外，老店还提供传统的刮胡子、剃脸等服务，只需多加四元。

虽然面临通胀压力、成本起价，吴泉霖坚决称，自己将把价格维持在10元，以照顾熟客并保持竞争力。

即使店铺每周有一两天生意较淡，但其他时间有时会有20多位顾客，生意也算过得去。“我早前在裕廊一带替人理发，后来搬来碧山接手这个店面后，还有顾客特地从裕廊过来找我理发。”

吴泉霖向记者透露，自己的顾客多数是光顾十几年的熟客，但也不乏二三十岁的年轻人，更有者带婴孩来体验“古早理发”服务。

附近居民黄俊翔（30岁）自称“老古董”，已经光顾这家理发店五年有余。他说：“这里的阿叔经验丰富，理发过程简单、舒服。类似的传统理发店很少见了，我希望他们可以继续做下去。”

完整报道，请翻阅2022年9月11日的《新明日报》。