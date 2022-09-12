单亲妈坠求职骗局 半天痛失1.5万元积蓄

36岁单亲妈妈陷求职骗局，12小时内痛失1万5000多元积蓄，银行户头仅剩17.06元。

单亲妈妈张小姐（36岁）公开自身遭遇，希望借此提醒公众，慎防骗局。

她受访时表示，上周突然收到一个马国号码发出的手机简讯，称可提供兼职工作，时间自由，每天能赚50至500元。该简讯上还附带了一张显示网购平台虾皮（Shopee）商标的照片，联络人自称是平台的招聘人员。

张小姐回复说有意参与后，上个星期六（9月10日）早上9时许被转介联系另一名“招聘人员”，随即开始“上班”。

她先按照要求在虾皮网购平台上点赞指定的商品，每点赞一样，就可获得2或3元的回报。

“点赞几次之后，对方说我通过了‘试用期’，可以进入下一阶段，在亚马逊网购平台当‘买手’，预先垫付下单后，不仅能获得全额退款，还可收到商品价值20％的佣金。”

根据要求，张小姐必须先把货物的标价转账到指定的银行账户，然后点开对方提供的链接，到网页中下单。打开网页后，张小姐就能看见已有一笔等值的余额让自己下单。不过，记者发现，该网页的网址与亚马逊官方网址有别。

张小姐按照指示“工作”后，前面几次数百元的订单，确实收到了退款和佣金，不过之后对方却以订单出错为由，要求她购买更贵的商品“补救”，才能取回之前的钱。为了取回本钱，张小姐一再下单，而对方每次都承诺是“最后一次”。

短短12小时内，张小姐转了1万5610元给对方，当对方还是继续要求“加码”时，她已无能为力，也不再相信对方了。

张小姐怀疑自己坠入了骗局，于是报警。警方受询时证实接获报案，并已展开调查。

完整报道，请翻阅2022年9月12日的《新明日报》。