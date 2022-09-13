【解码新词】什么是DAO？

你听过DAO吗？ DAO的读音就是“道”，许多人第一眼看到，以为是谈高深的道、论渊博的理。

其实不然。DAO是“Decentralised Autonomous Organisation”的英文缩写，意思是去中心化自治组织。

有人说，2021年是“非同质化代币”（NFT）、网络3.0（Web 3.0）、元宇宙的崛起，那2022年最值得关注的热门话题，就是DAO。它独特的运作模式还被认为有可能取代传统形式的企业、政府和机构组织。

简单概述，DAO是一种组织运作的模式。通过区块链技术，DAO正创造一个没有老板、没有打卡上下班的工作模式、没有阶级分层的集体工作空间。“去中心”组织，唯一核心驱动力是成员们的共同梦想；而这个梦想可以是金钱、竞标珍品、慈善资助等。

虽然是“去中心”，仍须有人拍板做决策；而DAO的决策权则是交回给成员。成员通过投票，决定大小事的走向，然后再由智能合约（Smart Contract）履行决议，以去中心化的运作模式达到目标。

这一切看来不可思议，但根据数据分析网站DeepDAO近期统计，目前有近1100个注册DAO的组织，且仍在不断增加。

究竟是什么样的魅力，让DAO成为2022年投资界广为讨论的热词？这种组织的运作百密没有一疏吗？

上一期《解码新词》为你解释“非同质化代币”（NFT），这一期《解码新词》带你认识DAO。