陈诗龙：仔细核查背景与数据 顶级专才准证申请将受严审防滥用

陈诗龙说，政府的目标仍然是为本地劳动队伍创造更多的机会，因为人民是新加坡唯一的真正资源，处理好人才问题至关重要。人力部将严格审查申请者，确保顶级专才准证不被滥用。

新加坡在全球人才争夺战中不能停滞不前，在努力创造更高价值、更包容、更可持续发展的经济过程中，必须吸引世界各地最优秀的人才，以及尽最大努力培养不同领域的本地人才。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（9月12日）在国会发表部长声明，阐述如何加强我国作为全球人才中心的战略，以及解答多名国会议员针对就业准证制度变革提出的疑问。

人力部日前宣布改革就业准证制度，包括新设最顶尖5％就业准证持有者的“顶级专才准证”（Overseas Networks & Expertise Pass）。

目地是为本地工友创造更多机会

陈诗龙说，政府的目地仍然是为本地劳动队伍创造更多的机会，因为人民是新加坡唯一的真正资源，处理好人才问题至关重要。

为了确保顶级专才准证不会被滥用，人力部将双管齐下，包括对申请者进行严格审查，以及了解证件持有者的专业活动和年薪数据。

审核相关准证的申请时，人力部会通过后端调查筛出虚假薪资。对于过往资料不足的企业提出申请，当局也会要求企业提供更多文件，证明会按照申报的数目支付薪酬。

至于打算转而申请顶级专才准证的就业准证持有者，当局会严格审查他们向国内税务局提供的个人所得税资料，确保资料同证件申请中呈报的一致。当局也会根据可靠来源，验证海外申请者所属公司的市值和年营收数字。

陈诗龙说，人力部也会与身在新加坡的顶级专才准证持有者接触，了解他们最新的专业活动和年薪数据，做为更新证件申请的考量因素。

他答复前进党非选区议员潘群勤的提问时也强调，顶级专才准证不应被滥用为探访或旅行证件，如果持有者在没有正当理由的情况下，长期不进行经济活动，人力部有权取消证件。

另外，政府求职平台My Careers Future的数据显示，绝大多数的求职者在招聘广告刊登的14天内提交申请，14天之后才提出申请的人明显少得多。

陈诗龙指出，14天的公平考量框架招聘广告要求，是让求职者有足够时间找工作，以及确保企业填补人员应对紧迫业务需要之间的最佳平衡，将期限调整为14天并不是放宽条例，因为刊登招聘广告的期限规定在2014年推出时，原本就限定为14天，只不过在冠病疫情期间，因为劳动力市场出现空前的疲软，才将期限延长至28天。

我国2020年6月的职缺比率是0.55，显示本地求职者多于职位空缺。政府为了让本地求职者有更多时间找工作，以及让雇主有更多时间评估更多的求职者，所以延长刊登广告的期限。

目前的就业市场情况已经颠倒过来，职缺比率上升到2.4，意味着职位空缺远比本地求职者多。包括本地企业在内的许多雇主向人力部反映，28天的招聘广告要求，导致他们无法迅速地发出聘约，以至于流失优秀人才，因此当局决定将招聘广告期限恢复到原来的14天。

陈诗龙也提醒雇主，他们还是必须公平考虑这段期间提出申请的所有求职者。“这项要求保持不变，雇主都明白这一点。”

国会星期二复会时，将对收债法案和国家象征法案进行二读。