王瑞杰会见越南总理范明政 重申多方面加强新越合作

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一在越南河内会见了越南总理范明政，两人重申从多方面加强新越两国合作的承诺。

总理公署星期一（9月12日）发文告说，王瑞杰在河内进行正式访问与范明政会面时，两人重新肯定新越两国的良好双边关系。随着新越战略伙伴关系明年迈入第10年，两人也期待在双边合作上取得强劲且多方面的进展。

王瑞杰和范明政也重申两国尤其期待在数码经济、绿色经济，以及创新等新兴领域加强合作。两人也讨论区域和国际课题，包括加强亚细安核心和团结理念的重要性，以及重申须维护以规则为基础的多边主义，从而促进区域和平与稳定。

王瑞杰星期一也会见掌管经济事务的越南副总理黎明慨。两人同意就再生能源、去碳化措施、基础建设、数码化、起步公司和能力建设等项目加强合作。双方也同意通过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及亚细安领导的计划，继续加强两国与区域的经济整合。

王瑞杰过后也会见越南共产党政治局委员武文赏。双方再次肯定新越以及两国执政党之间的良好关系。两人也谈论进一步加强两国党对党的交流。

王瑞杰星期二（9月13日）将同河内商界代表交流，之后前往胡志明市。他下来将会见胡志明市委书记阮文年、胡志明市人民委员会主席潘文买。他也将参观位于平阳省（Binh Duong）的越南新加坡工业园（Vietnam-Singapore Industrial Park，简称VSIP）。这座于1996年设立的工业园，是新越之间合作设立的首座VSIP。如今，VSIP的数目已达10座。

王瑞杰将在越南访问至9月15日。