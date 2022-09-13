陈振声：尊重教师个人时间 家长应减课外非必要沟通

教育部将聘请更多教育协作人员来减轻教师的工作量，但教育部长陈振声提醒，家长也应尊重教师的个人时间，尽量减少在工作时间以外的非必要沟通。

教育部早前宣布，从10月1日起，超过3万名教师、教育协作人员和教育部幼儿园教师将获加薪，月薪增幅介于5％至10％。

议员谢健平（马林百列集选区）、陈立峰（后港区）和苏慧敏（马西岭—油池集选区）星期一（9月12日）在国会提问，除了加薪，教育部还会推出哪些措施帮助教师减轻工作量。

陈振声回应时说，教育部已简化行政程序，让教师能把时间集中在以学生为中心的辅导工作和课外活动上。学校也落实更灵活的工作安排，例如以线上或混合方式进行下午的会议。若希望工作时间更灵活，教师也可申请兼职教学。

陈振声强调，除了教育部和学校，家长和其他利益相关者在促进教师福祉方面，也能发挥关键作用。

他吁请家长尊重教师的个人时间，尽量减少在工作时间以外的非必要沟通。对于教师在孩子发展方面承担的责任，家长也应设定适当的期望。

“对教师的角色有明确的期望，对于家长和教师之间建立健康关系是很重要的，同时也能帮助教师更好地管理时间。”

陈振声也说，教育部会竭尽所能聘请更多教育协作人员来辅助教师。教育协作人员（学习和行为辅助）已从2017年的960人，增至去年的1300人。

至于师生比例，小学和中学在2020年的比例分别为1对15和1对12，比起2010年的1对19和1对16，已有显著进步。