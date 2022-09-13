自闭症患者高爱玲先在物流和包装部门接受小组培训，过后转到数据管理部门。2020年4月她完成培训，不仅成为合格的数据输入员，也学会管理情绪，更懂得表达自己。

自闭症患者完成工作理疗培训，成为商联中心社会企业的数据输入员后，也希望其他特需者加入培训，从中获益。

2019年，高爱玲（22岁）从彩虹中心义顺园学校毕业后，获推荐到协助弱势群体受雇的商联中心（Bizlink Centre），接受工作理疗培训（Work Therapy Program）。

为期一年的培训旨在协助她掌握工作和社交技能，以及建立自信心。商联中心也推荐语言治疗师给高爱玲，加强她的沟通能力。

高爱玲先在物流和包装部门接受小组培训，过后转到数据管理部门。2020年4月她完成培训，不仅成为合格的数据输入员，也学会管理情绪，更懂得表达自己。

高爱玲希望其他特需者也像她一样，有机会受训。“工作理疗培训的学习环境很好，同事也非常热心助人。我的培训老师很有耐性，传授新技能给我，让我能完成工作任务。”

她很喜欢现有数据输入的工作，因为能掌握新的电脑技能。热爱学习的高爱玲，也期待以后能掌握微软（Microsoft）应用，比如Excel软件。“我也希望学习更多的人际关系技巧，管理好自己的情绪，以及加强跟人沟通的技能。”

1986年成立的非盈利组织商联中心，36年来协助无数受益人在机构旗下的社会企业找到清洁、餐饮、礼品包装等工作。

商联中心下个月27日将举行高尔夫球义赛，为工作理疗培训筹款，以便造福更多弱势群体，让他们通过获得大量津贴的培训掌握工作技能，最终受雇。

有意捐款或有工作提供给特需员工的公众，可联系商联中心6449 5652，获电邮info@bizlink.org.sg。