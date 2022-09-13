雇主申诉：女佣躲厕所和三“甜心爸爸”聊天

女佣来新工作，被指同时和三名“甜心爸爸”约会，半夜躲厕所聊天，还买了一堆性玩具，令雇主伤脑筋。

雇主杨欣仪（28岁，财务助理）受访时说，女佣内蒂（31岁）来自印度尼西亚，曾在香港当过六年帮佣，2021年底受雇来家工作，起初做得还不错，但后来状况频频。

她表示，平日和丈夫工作忙碌，请了女佣照顾五岁女儿和不到两岁的儿子。

“孩子们白天在幼儿园，女佣只需要做一些简单家务。不久后，我们发现女佣常半夜躲在厕所打电话聊天，一聊就是两小时，还不时传出笑声，十分可疑。”

随后，杨女士也在厕所发现了性玩具和缩阴药，但女佣却称是去黑头的药物。“平常，我们要求女佣最晚11时睡觉，因为隔天还要早起，但她有时讲电话到半夜2时，我得陪孩子睡觉，也无法干预她。”

不久后，杨女士发现女佣同时和三名男子聊天，其中还包括已婚人士，聊天内容不堪入耳。

根据聊天记录，女佣答应和男子欢好，还大谈“事后”感受和其他性话题。另外，女佣也称对方为“甜心爸爸”，还不时发简讯说“想你哦，爸爸”。

杨女士表示，女佣经常在煮饭后，自己叫外卖或网购，根本不像每月赚取790元的正常开销，怀疑钱财都来自“甜心爸爸”。

由于女佣屡劝不听，担心对方“玩火”，导致怀孕和染上性病，杨女士9月初辞退女佣，找了新女佣代替。

完整报道，请翻阅2022年9月13日的《新明日报》。