19岁女为筹学费 反被骗2万元积蓄

五年来做兼职存钱升学，女子坠入求职骗局，一天被骗走近2万元：“学费全没了！”

郭小姐（19岁，化名）读了《新明日报》星期一（9月12日）的骗局新闻，主动联系记者，讲述了自己被骗的遭遇。

郭小姐告诉记者，8月8日收到陌生人的WhatsApp短信，问她是否要做临时工。“对方说每周有500元底薪，而且是一份有佣金的工作，我正在筹学费，就答应了。”

事后，对方安排了另一人，向郭小姐讲述工作内容。

“他说工作内容简易，主要是在网上为不同的公司点赞，还有为公司的户头充值。”

郭小姐表示，每次为一家公司点赞，自己就能收到两三元。

“充值后，公司还会将本金以及1％的佣金汇给我。例如，我汇400元进指定户头，公司就会转汇404元给我。”

几次“交易”后，对方开始要求郭小姐汇入更巨额的款项。“对方先要我汇1400元，之后再让我转账4800元，最后一笔更是1万3000多元。数小时内，我近2万元的积蓄被掏空，才察觉有异，但为时已晚。”

郭小姐表示，她从中学时期就开始打工赚钱，两年前从工艺教育学院毕业后，更专心工作。“我原本打算明年入学考取专业文凭，数年后也有念大学的打算。”

谈到这里，郭小姐激动说：“这是我存了五年的钱，全没了。”

完整报道，请翻阅2022年9月13日的《新明日报》。