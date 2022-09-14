表演后休息突晕倒 72岁太极师傅逝世

72岁太极师傅一生热衷于武术和传承太极拳，上星期六（9月10日）他在表演后回到座位休息时突然晕倒，旁人急做心肺复苏抢救，仍回魂乏术。

陈氏太极拳第12代传人符昌会于上星期六下午过世，终年72岁。

他和妻子钟文琴（60岁，家庭主妇）两人是在学武术时相识，结婚后育有一对儿女符明庆（33岁，软件工程师）和符诗韵（31岁，经理）。

长子符明庆受访时说，据他所知，父亲当天参与太极拳表演，表演后回到座位休息，怎料站起来时却突然晕倒，失去意识，当时旁人也立即帮忙做心肺复苏，随后父亲被送往医院。

民防部队受询时证实，当局于星期六下午1时10分，接到在加冷体育城的求助通知，过后将一人送往陈笃生医院。

“我们接到通知后赶到医院时，父亲已经过世，没见到最后一面。”他指父亲虽年纪大，也有高血压，但算非常健康，每天几乎运动两次，也还在教学生太极拳，因此家人对父亲突然离世，都感到很震惊。

常办免费太极班

符昌会一生热爱武术，对太极拳作出不少贡献。《新明日报》记者走访灵堂时，看见灵堂摆满武术界人士送来的花圈和横彩，其中一个花圈甚至写着“一代宗师”。

符明庆说，父亲毕生致力于推广武术，激励他人，也经常为社区开办免费的太极班。

“父亲深受学生爱戴，很感动他的许多学生都来到灵堂向他致最后敬意，也为他对新加坡武术作出的贡献和他的慷慨精神感到骄傲。”

完整报道，请翻阅2022年9月14日的《新明日报》。