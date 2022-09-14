女佣借阿窿连累雇主 一天百通电话骚扰

上班两个月就向雇主预支两次薪水，第三次预支不成，菲律宾女佣竟跑去借阿窿，欠下至少四组阿窿共6000元，害雇主饱受骚扰，每天接百通追债电话，还收到泼漆与烧屋的恐吓视频。

苏先生（40岁，项目经理）受访时说，5月尾聘请了41岁的菲律宾女佣莱特艾琳（译音），岂料三个星期后女佣就称家乡的孩子因眼疾需动手术，向他借500元。

7月时，女佣又称家里需要钱，向他借1000元，他心软再度答应，并打算从她未来两个月的薪水扣除。

不料，女佣9月1日称父亲去世，又要借500元下葬费，这次他拒绝，不过答应让女佣回乡奔丧，但女佣称没钱回家而作罢。

“没想两天后收到一通阿窿电话，对方指女佣借钱，要我还1500元，他还传来一张女佣在我家门前的自拍照，称不还钱就来骚扰我。”

他愤而质问女佣，为何泄露他住家资料，女佣解释因家里需要钱，才向阿窿借了500元，气得他当天将女佣送回给中介。

隔天，他陆续接到另三组阿窿来电，称女佣向他们借钱，前后共欠下6000多元。

他申诉，自此每天都收到约百通骚扰电话、骚扰简讯，以及发来有人泼漆与烧屋的恐吓视频，吓得他报警处理。

“那些骚扰电话，可连续打来一小时不停歇，导致我无法接听其他来电和使用手机。”

警方受询时证实接获报案，并已展开调查。

完整报道，请翻阅2022年9月14日的《新明日报》。