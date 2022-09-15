人力部次季报告 多10万余人就业 总数已逼近疫前水平

据人力部《2022年第二季劳动市场报告》，6月劳动人口有350万5700人，已达疫前99.5%；有990人被裁，环比减330人。

本地劳动市场在今年上半年持续改善，建筑和制造业的雇主在边境管控措施松绑后加速请人，带动非居民就业人数大幅回升，总就业人数增加10万8500人，已接近2019年12月冠病疫情暴发前水平。但人力部提醒，在全球经济逆风中，预料金融和保险服务等外向型领域的增长将放缓。

裁员人数也进一步下降，今年第二季有990人被裁，环比减少330人，相当于平均每1万人有五人被裁退，再写新低。另外，66%被裁的本地人，在半年内重返职场。

人力部星期三（9月14日）发布的《2022年第二季劳动市场报告》显示，6月劳动人口有350万5700人，已达疫前的99.5%，但新增劳动力主要来自非居民雇员，达9万5400人，他们绝大部分是工作准证持有者，S准证和就业准证持有者分别有7400人及7100人。整体而言，非居民就业率仍少于疫前10%，人力部预计下来会有更多外籍雇员回流，特别是之前遭疫情重创的行业。

居民就业率比疫前增加4.2%，上半年居民雇员人数增加1万3100人，聘请本地人的领域，主要是金融和保险服务、资讯通信及专业服务业。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在面簿贴文指出，随着疫情消退，数码化和绿色经济领域强劲复苏，政府加大力度推动各领域和劳动力转型，以让企业和雇员做好准备，抓住新机遇。

7月失业率持稳

此外，7月的失业率保持平稳，居民和公民失业率分别是2.9％和3％，总失业率为2.1％，已回到疫前水平。失业至少25周的居民长期失业率连续三个季度下滑，至0.7%或1万6800人。不过，60岁及以上年长者在6月的失业率（2.9%）及长期失业率（0.9%），仍比疫前高。人力部指延长至明年3月的招聘奖励计划，有望改善这一群体的就业情况。

外向型领域劳动市场增长料放缓

尽管各项数据取得正面进展，但人力部提醒，鉴于全球经济放缓，外部需求前景减弱，俄乌冲突、通胀压力、区域地缘政治紧张局势及疫情可能会影响未来劳动力需求，各领域的劳动市场前景不一。

旅游和航空相关领域，将继续受益于航空旅客和国际旅客人数的强劲回升。边境重开和防疫措施进一步放宽，面向消费者的领域，如餐饮业需求也稳健上升。不过，外向型领域如金融和保险服务业，增长料放缓。近期也陆续传出跨国金融企业高盛集团及瑞信集团，准备裁员消息。

人力部常任秘书黄志勤在汇报会上指出，随着更多外籍雇员回流，人力紧缩情况有望进一步舒缓，但本地冬海集团及foodpanda公司裁员，以及美国宣布加息，意味着仍要对就业市场和全球经济保持警惕。