我国批准使用莫德纳二价追加疫苗

同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株的莫德纳疫苗在本地获得临时授权，供完成基本疫苗接种程序的18岁及以上者作为追加剂使用。莫德纳预计本月就能让人们在本地接种这款疫苗。

这款Spikevax二价（bivalent）疫苗是本地首款获临时授权的二价追加疫苗。它是早前只对抗原始毒株疫苗的改良版，单剂含25微克对抗原始毒株的疫苗，以及25微克对抗奥密克戎BA.1毒株的疫苗。

卫生科学局星期三（9月14日）发文告说，这款疫苗是通过大流行病特别采用程序获得授权，冠病疫苗专家团和卫生部会适时针对接种事宜发布建议。

卫生科学局早前评估了多方数据并综合专家意见，认为使用这款追加剂对本地人口的好处大于风险。

根据莫德纳正在对18岁及以上者进行的试验，这款疫苗会引发可对抗奥密克戎BA.1毒株的强大免疫反应，同时保留对抗原始毒株的免疫力。初步数据发现，疫苗可能也可激发对抗其他变种毒株的抗体，例如奥密克戎BA.4或BA.5，以及德尔塔等更早出现的毒株。

卫生科学局说，从这些结果可合理推断二价追加疫苗不但能够加强对抗奥密克戎毒株的免疫力，还能保留原版疫苗可提供的基本保护。

据卫生部网站的最新数据，7月无论是本土或输入病例，感染的都是奥密克戎毒株，以奥密克戎BA.5占最多，共七成。

这款二价追加疫苗的安全性与原版Spikevax疫苗的已知情况相符，不良反应大多属于轻微至中等程度，如注射处疼痛、头痛和肌肉酸痛等，一般在几天内会自行康复。

卫生科学局局长庄美玲医生说，奥密克戎这类极具传播力的毒株出现后，全球疫情局势演变了不少。“经改良的冠病疫苗如二价疫苗，预料可为人们提供更全面的免疫力来对抗正在传播的毒株，同时保留预防重症和死亡的必要保护。”

莫德纳：本月可提供疫苗

莫德纳发文告说，公司正与卫生科学局和新加坡政府合作，9月在本地提供这款疫苗。莫德纳对抗奥密克戎的二价追加疫苗至今已在美国、澳大利亚、加拿大和欧洲等地获得授权。

卫生部长王乙康星期二在国会说明当局有意引进二价疫苗，并会随着疫苗配方的改进，更新全国疫苗接种计划下的疫苗种类，详情将在确定后公布。