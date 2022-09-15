戴VR眼镜参观宗教场所

现年42岁的巴兹尔有注意力缺陷多动障碍等数个与脑部相关的病症，对读写造成困难。确诊后他开始思考下来的人生要做什么，最后决定创办Being Bridges，帮助促进跨宗教理解。

在国内外接受了九年的天主教神父培训，却在临近毕业时发现自己患有脑部疾病，难以处理行政事务和管理教堂，当时39岁的巴兹尔（Basil Kannangara）面对突如其来的人生转折，回到新加坡开始寻找新使命。

现年42岁的他透露，他有注意力缺陷多动障碍（ADHD）等数个与脑部相关的病症，对读写造成困难。确诊后，他开始思考下来的人生要做什么。

巴兹尔说：“我当时想，我接受过宗教培训，有着与各宗教领袖的网络，并且热爱这份工作，有没有可能把我的宗教培训奉献给世俗社会？”

那是2019年，首届社会和谐国际大会正在本地举行，巴兹尔到场和一些人交谈，感受到人们对跨宗教交流的支持，并了解到政府愿意资助相关计划。他因此成立了社会企业Being Bridges，参考外国使用的解决方案，看是否能将它们应用在新加坡的环境。

Being Bridges想出的计划之一是运用虚拟实境科技，让人们参观教堂、回教堂和寺庙等，了解宗教建筑和历史、宗教的核心教义，以及仪式与习俗等。

跨宗教友谊启发计划

这个计划缘起于一段跨宗教友谊。巴兹尔说，他们的队友中有一位回教徒。“他的好朋友是基督教徒，为了更了解好友的信仰，他致电一家教堂，问能不能进去参观。”

接电话的教堂工作人员起初很惊讶，以为他想改变信仰。当他解释说他只是想参观教堂时，他还得跟一个又一个的人交涉，因为教堂没有专门的导览员。

巴兹尔说：“我们因此想，何不通过虚拟实景将访客和宗教组织联系起来？如果将导览预录下来，不仅能由宗教领袖亲自带领人们参观，他们也不须要依赖义工，或是聘请导览员。”

团队2020年着手钻研这个问题，当时正值防疫措施最严格的时候，宗教场所限制人数。

巴兹尔说：“我们当时也体会到宗教场所对人类有多么重要。如果能通过虚拟实景，让人们与宗教场所保持联系，这项科技对于原本就信仰这个宗教的人而言，也是有用的。”