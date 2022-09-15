吃喝购物在邻里本月24日出发 游丹戎巴葛坊及牛车水 品尝小贩“办桌”美食会

即将在9月24日举行的邻里旅游团，除了让100名《联合早报》及《新明日报》读者乘搭FunVee双层敞篷旅游巴士游览丹戎巴葛坊和牛车水大厦这两个极富历史的大厦，也将融入精彩节目，让旅游活动延长至五个多小时。

游览丹戎巴葛坊和牛车水大厦，品尝小贩头手“办桌”美食会，欣赏舞狮采青、新谣表演，由新加坡邻里企业中心、全国商联总会与《联合早报》联办的“吃喝购物在邻里”第二系列的第三个邻里旅游团，将让读者收获满满。

即将在9月24日（星期六）举行的邻里旅游团，除了让100名《联合早报》及《新明日报》读者乘搭FunVee双层敞篷旅游巴士游览丹戎巴葛坊和牛车水大厦这两个极富历史的大厦，也将融入精彩活动，为原本已很精彩的邻里旅游增添更丰富的节目，原本三个多小时的旅游活动，也延长至五个多小时。

两栋大厦分别建于1977年和1983年，汇集了许多美食及特色的商店。读者在上午10时20分乘搭旅游巴士抵达丹戎巴葛坊后，可先观赏由丹戎巴葛商联会与巴刹与熟食中心联谊会所准备的舞狮采青表演，然后再由City Tours导游带领参观供应来自世界各地几百种酒的丰友公司、专门提供各种镶嵌服务的Talent Arts Gallery & Frame Makers、由两名年轻人所创立和设计简约拥有“洞穴门”的Equate咖啡屋，再参观由日籍师傅所掌舵的Chef Yamashita日式蛋糕店，以及品尝Bami Express越南三明治。

参观了特色商店与咖啡座后，读者将游览丹戎巴葛坊熟食中心，那里知名的摊位包括有50年历史专卖炸鲨鱼卤面的顺兴美食、自制云吞、水饺、高汤和叉烧的好彩云吞面、专做古早味鱼丸面鱼饺面的古早味蓝星鱼圆香菇肉脞面、经营了40多年的潮州沙爹米粉，以及原本在沙爹俱乐部营业的潮州鱼圆面。

逛完丹戎巴葛坊，读者们可重搭双层旅游巴士到牛车水大厦。牛车水大厦熟食中心商联会为了让读者一次过品尝熟食中心内的多样美食，特地主办10名小贩头手办桌美食会供读者们享用午餐。

品尝了小贩美食后，导游将继续带读者走访大厦内较独特的商店与知名美食摊，其中包括售卖各种旗袍的松崎旗袍店、传统婚嫁用品俱全的如意婚嫁年货、小娘惹鞋店及标准洋服。参观的小贩美食摊位包括售卖臭草绿豆汤的一一五糖水、坚持手工制作的传统沙琪玛摊位潘记（京都）刹骑马、每天都大排长龙的秀记江鱼仔酿豆腐、食材新鲜又价钱实惠的安记鱼头米粉，以及由曾在酒店餐馆担任点心师傅近30年的梁梓湛经营的梁师傅肠粉等。其他值得参观的巴刹摊位包括在底层的牛车水草药专卖店、Fish Wong生猛海鲜专卖店和牛车水（楼梯旁）酿豆腐。

电台UFM1003DJ伟龙与丽梅也将全程为公众做现场连线报道与面簿直播。

郭庭水：希望通过办活动给邻里商家带来更多人潮

旅游活动在下午3时结束，读者半小时后可在牛车水大厦广场观赏由邻里企业中心和新报业媒体信托属下电台96.3好FM联办的新谣演唱会《好想跟你唱新谣》。演唱者包括好FM台长菁云、DJ德明、思远和本地歌手曾咏恒及本地创作歌手Wilson Huang和黄铃贻。

新加坡邻里企业中心主席郭庭水受访时指出，“吃喝购物在邻里”邻里旅游在两年前开始推出，反应一直很热烈，多数团在《联合早报》报道刊登后两小时就满额。加上争取到政府颁发邻里购物券，也带动邻里人潮，恢复到疫前水平。

邻里企业中心与全国商联会希望接下来通过在各邻里主办活动，例如新谣演唱会、舞狮采青、美食会等，吸引更多人潮到邻里参加活动，协助带动邻里商家的生意。