女佣带情郎回家胡搞 女雇主撞破吓哭报警

女佣趁无人在家，一早邀情郎上门“开房”，岂料女雇主回到家正好撞见，当场吓哭。

这起气闻发生在上星期天（9月11日）早上11时45分，地点是坎贝拉路第107A座组屋的一间四房式单位。

女雇主沙丽妮（36岁，美容师）告诉《新明日报》记者，印度籍女佣（34岁）已为他们工作三年，平时负责处理简单家务和接四岁儿子上下学。

她说，一般上家里都会有人，丈夫也在家办公，事发当天刚好丈夫出门办事，她也去了庙宇，所以无人在家。

“星期日是女佣的休息日，所以我早上起来准备出门的时候，就让她继续睡，没想到她竟会带男人回家。”

她忆述，当天回到家时，发现主卧室关着门，里头还发出一些碰撞声。

“女佣突然从房里跑出来向我道歉，一直说‘姐姐，对不起、对不起’。我得知房内还有陌生男人时，吓得大喊。”

接着，她眼见一名男子一身凌乱地走出房间，边走边穿衣，直接吓得哭了起来，甚至不记得该拨什么号码向警方求助，只能先联络丈夫。

“我当时整个人吓得发抖，简直没法相信家里会发生这种事。”她之后将事件告诉STOMP，希望警惕其他雇主。

情郎涉擅闯被捕

女佣的31岁情郎涉蓄意擅闯被逮捕。

男雇主加内什（39岁，餐厅老板）受访时说，那时妻子哭着打来说女佣带男友回家，他于是马上赶回家报警。

警方迅速赶到，当场逮捕男子，夫妻俩随后也到警局录口供。

沙丽妮说：“我愿意公开此事，也是想让大家知道若家中发生这种事是能够向警方求助的。”

警方受询时证实，31岁男子在蓄意擅闯（wilful trespass）罪名下被逮捕。案件调查正在进行。

完整报道，请翻阅2022年9月16日的《新明日报》。