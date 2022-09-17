黄循财：听取不同声音 与国人坦诚对话 维护社会信任基石

副总理兼财政部长黄循财说，新加坡是个信任度高的社会，这可归因于我国有着守信的美德，即言出必行和相互尊重，但他重申，不能把新加坡社会的高信任度视为理所当然。

倘若收入和财富差距扩大、一些群体觉得制度不站在他们这边，或相互抵触的需求无法调和，我国社会的高信任度就容易削弱，因此政府必须不断与所有新加坡人，就他们关切的问题和共同解决的方案，坦诚对话。

副总理兼财政部长黄循财说，这正是我国开展“新加坡携手前进”运动，检视社会契约方方面面的理由。

黄循财星期五（9月16日）为非盈利组织尊义（新加坡）的国际研讨会发表主旨演讲时说，新加坡是个信任度高的社会，这可归因于我国有着守信的美德，即言出必行和相互尊重。

言出必行指的是在国内和国际事务中保持一贯、维护法治，兑现对人民的承诺。

相互尊重则包括，改善每名雇员的待遇并建立和谐的劳资政关系、打造可最大限度释放每个孩子潜力的教育制度，以及为所有新加坡人提供负担得起的公共住屋。

星期五是建国总理李光耀的99岁冥诞，黄循财抚今追昔，反复重申不能把新加坡社会的高信任度视为理所当然。

他举出一些可能削弱信任的情况，例如收入和财富差距急剧扩大，使人们感到无法改善生活、孩子不能向往更好的生活、体制只对顶端少数人有利。这样一来，信任定会骤降。

又或者，一些群体的焦虑和担忧没得到缓解，像是学生感觉被教育系统限制在框框里、年长雇员被裁后找不到工作而苦苦挣扎，又或是不符合传统成功标准的人，因早年的失败而灰心丧志。

黄循财：社会契约在于每个人能为彼此做些什么

黄循财强调，需求相互抵触的群体，不能把自己的主张推向极致，因为这只会导致全面冲突，甚至彼此宣战。

那么，要如何找到包容和妥协的方法，扩大共识空间？黄循财认为，归根结底，得接触所有新加坡人，听取他们的观点，尤其是与自己信念不同的意见。

“新加坡携手前进”运动就在这样的背景下推出，以检视社会契约的方方面面，比如我们期望彼此履行怎样的职责、义务和责任，以及如何为新加坡人创造更多机会、提供更大保障和加强团结。

黄循财强调，这不仅仅是个政府运动，社会契约在于每个人能为社区和彼此做些什么。例如，政府能够也肯定会更努力地扶持低收入群体，但社会必须学会重视每名雇员的贡献、认可他们、付给他们适当的薪水，并给予他们更大的尊严和机会来改善生活。

政府可以缩小收入差距，但无法缩小地位（status）差距，因为这是心态所致。黄循财说，所有人都有责任改变地位差距，让新加坡继续是个较平等的社会。

2014年成立的尊义（新加坡），旨在推广信义（honour）和尊重（honouring）的文化。主席林祥源致辞时也呼吁人们不只是提出意见让他人执行，而是积极参与。

黄循财忆述，他20多年前初出茅庐，还是财政部一名年轻经济师时，林祥源是财政部常任秘书。

当时，黄循财被私人领域更诱人的工作条件吸引，打算离开公共服务，并已接到工作邀请，是林祥源温和地劝他要有耐心，说他能在公共服务部门做一些在私人领域做不到的事。

黄循财听取林祥源的建议，留了下来，之后确实从事了许多有意义的工作。转眼25年，他说：“如果不是祥源，我今天可能就不会站在这里。”