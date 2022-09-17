王瑞杰：共建数码和绿色未来经济 亚细安和中国可加强经贸航空互联互通

王瑞杰在第19届中国—东盟博览会开幕式上说，亚细安和中国可加强在经贸和航空领域的互联互通，同时在数码和绿色领域建设未来经济。

新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，亚细安和中国可加强互联互通，并在数码和绿色领域建设未来经济，进一步强化亚细安和中国的伙伴关系。

为期四天的第19届中国—东盟（新加坡称亚细安）博览会星期五（9月16日）在中国广西南宁揭幕，王瑞杰在开幕式上发表视频致辞时作出上述表述。

据我国总理公署发布的讲稿，王瑞杰指出，这场博览会在全球历史充满不确定性之际召开，冠病疫情仍是不确定性和颠覆性的重要源头；在欧洲、亚洲和大国之间，地缘政治紧张正以令人担忧的速度升级；气候变化已成为更紧迫的危机，需要更有力的全球集体行动；能源价格上涨和供应链的持续中断正拖累经济复苏脚步。

王瑞杰认为，没有一个国家能单独面对这些挑战，世界必须构建更多合作平台。这些平台除了能把精力引向建设性的关系和更强的合作，也能一起构建共同未来，并催化出能实现这些结果的行动，而亚细安—中国伙伴关系就是这样的平台。

去年是亚细安和中国建立对话关系30周年，双方也在这年举行的纪念峰会上宣布正式将亚细安—中国关系升级为全面战略伙伴关系。

王瑞杰指出，在努力促成区域经济一体化的过程中，经济合作是双方牢固伙伴关系的关键支柱。

他说，亚细安和中国目前是彼此最大的贸易伙伴，本区域也是全球最大贸易区——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的一部分；目前双方也在努力争取亚细安—中国自由贸易区的新一轮升级，这也是双方关系的基石。“这些努力将促进我们的经济，并为我们的工人和企业创造新机会。”

这场年度博览会由中国商务部和亚细安10国政府经贸主管部门及亚细安秘书处共同主办、广西壮族自治区政府承办，今年的主题是“共享RCEP新机遇，共建中国—东盟自由贸易区3.0版”。

针对如何进一步加强亚细安和中国伙伴关系，王瑞杰提出了两点建议，第一是加强互联互通。他指出，亚细安和中国可以合作，充分发挥由新加坡和中国共同打造的重庆互联互通项目——国际陆海贸易新通道的潜力。

他说，新通道通过广西钦州港，为中国西部和东南亚之间建立直接联系，让本区域受惠。作为一个多模式、多方位的经济纽带，它节省了运输货物和提供服务的时间和成本，加强了供应链的韧性。

他指出，在冠病大流行期间，陆海新通道被证明是一个能替代传统贸易路线的可行方案，今年上半年新通道的货物量同比增长了30％。

王瑞杰指出，航空上的互联互通也同样重要，“在我们走出冠病大流行之际，应该进一步推进亚细安—中国航空运输协定的自由化，支持民航和旅游业”。

王瑞杰：冠病大流行 为追求绿色复苏提供机会

第二个建议是在数码和绿色领域建设未来经济。王瑞杰说，数码经济是未来的重要基石，而冠病大流行则为追求绿色复苏提供了机会。

他指出，亚细安和中国都在这方面取得了良好的进展，双方近期批准了“落实亚细安—中国数码经济合作伙伴关系的行动计划”，以及“2020年亚细安—中国数码工作计划”；双方也在去年发布了“关于加强中国—亚细安绿色和可持续发展合作的联合声明”。

王瑞杰认为：“这些都是重要的步骤，能够夯实基础，发展一个更加数码化和绿色的区域经济。”

王瑞杰星期五也在个人面簿及领英发文写道，中国和东南亚之间的贸易联系可追溯到许多世纪以前，并随着时间的推移不断发展和增厚。他也重申：“我们正处于全球历史上一个非常不确定的时期……需要更多的平台来加强合作。”