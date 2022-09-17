龟屿进香季节不限制登岛人数 但小贩中心继续实施疫苗接种差异化措施

为了公众的安全，之前通往拿督公庙的阶梯将封锁，公众可使用离这阶梯50米的另一阶梯上去。当局将设置告示牌，引导公众上庙宇。在这同时，当局也设下限制，同一时间最多只让五到六人上去。

来临9月26日至10月24日是农历九月，也是每年信徒到龟屿岛进香的季节，当局将取消登岛访客人数限制，但岛上小贩中心将继续实施疫苗接种差异化安全管理措施。

过去两年，因为冠病疫情，到岛上上香的公众都须遵守安全管理措施。新加坡土地管理局星期五（9月16日）发文告宣布，今年将不限制龟屿每天的访客及来往该岛渡轮的乘客人数。在平日，从滨海南码头出发，第一趟和最后一趟渡轮的时间分别是早上7时和下午5时，最后一趟离开龟屿的返程渡轮则是晚上7时。在周末和公共假期，第一班渡轮在早上6时30分出发。

位于龟屿山坡上的拿督公庙今年4月17日傍晚时分失火，这座有超过200年历史的庙宇几乎全毁。三座圣祠的大部分木柱都烧成灰，铝铁顶棚也塌下，碎瓦和焦叶散落一地。失火原因仍在调查中。

拿督公庙建临时顶棚 确保进香季节对外开放

针对拿督公庙，土管局表示，看守人目前正在搭建临时顶棚，确保在进香季节期间能够对公众开放。

为了公众的安全，之前通往拿督公庙的阶梯将封锁，公众可使用离这阶梯50米的另一阶梯上去。当局将设置告示牌，引导公众上庙宇。在这同时，当局也设下限制，同一时间最多只让五到六人上去。

看守人伊萨（60岁）接受《联合早报》采访时说，拿督公庙的修复进展顺利，地砖和神龛结构已完成修复。“我预计这个周末顶棚就会搭建完成，接下来须要做一些最后的检查，以便在进香季对公众开放。”

有意前往龟屿的公众可以到新加坡岛屿渡轮公司（Singapore Island Cruise & Ferry Services）的网站购买船票。公司会发电邮给买到船票的公众，他们可凭电邮到滨海南码头（Marina South Pier）取票。

在进香季节期间，到圣约翰岛的渡船在返回滨海南码头途中都不会在龟屿停靠。当局也提醒公众，这期间的周末属高峰期，公众应该选在平日到龟屿；如果身体不适，也应在家中休息。

由于滨海南码头的停车位有限，土管局建议公众使用公共交通工具前去。公众可搭乘新捷运400号路线，或乘坐地铁到滨海南码头地铁站。

与此同时，在进香季节期间的周末和公共假期，滨海南码头的停车场不会开放；公众可到滨海湾花园The Meadows停车场，再乘坐免费的接驳巴士到码头。巴士运行时间为上午6时到晚上8时，每趟间隔15到20分钟。