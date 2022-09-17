22岁阿兵哥捐肝 助肠癌母获新生

22岁孝子捐肝救癌母，在超过50人的国大医学组织医疗团队协助下，成就了本地乃至东南亚首例通过肝移植有望治愈晚期结直肠癌的突破性创举，母子手术七天后都痊愈出院。

2020年10月份，当时59岁的林意鸣因为突然腹泻伴随腹部剧痛，到黄廷方综合医院做检查，不料被确诊为第四期即末期的结直肠癌。当时肿瘤已经大面积转移到她的肝脏，这类情况统计学上的五年存活率少过20%。约四成的晚期结直肠癌患者出现肝转移现象，也就是指癌细胞扩至肝脏部位。

林意鸣星期五（9月16日）受访时忆述：“那天我是独自一人去拿检查结果，因为我没想到（病情）会这样严重。我听到这个噩耗时，不禁流下了眼泪，因为我想到儿子年纪还小。”确诊癌症前，林意鸣为抚养独生子，一直四处打零工，曾做过清洁工等不同工作。

在国大医学组织例常举办的内部肿瘤会诊委员会上，国大医院肝胆胰外科顾问医生邦尼（Glenn Bonney）副教授和他的团队了解到林意鸣的病情，并提出她可以考虑换肝，有望“除癌”。

林意鸣病情的标准治疗方法是手术切除肿瘤，配合化疗，而对于不可切除的结直肠癌肝转移患者，可采用的治疗手法就是进行肝脏移植治疗法，近年在一些西方国家如果挪威、芬兰等，创下术后83%的两年存活率。

国大医院器官移植中心内科主任兼顾问医生穆迪亚医生（Mark Muthiah）透露，根据文献这在整个东南亚尚未有先例。

国大50人团队 创东南亚首例

也是国大医院器官移植中心成人肝脏移植计划和国大癌症中心肿瘤外科顾问医生的邦尼副教授和团队，在经过历时两年的商讨，确定林意鸣符合上述肝移植治疗的标准。

林意鸣的儿子吴俊乐（22岁）随即配型成功，成为母亲的活体捐肝者。今年7月28日，母子俩在超过50名医学专家和医疗人员的帮助下，成功完成肝移植手术，吴俊乐为妈妈捐出自己60到70%的肝脏。