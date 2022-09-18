尚穆根：20年来92激进分子 78人成功接受改造获释

在宗教改造小组和跨机构援助小组的支持下，内部安全局自2002年以来拘留的92名激进分子当中，有78人已成功接受改造获得释放，剩下的14人则是最近被拘留者，他们预计能在适当的时候获释。

至于涉及回教祈祷团活动的最早一批拘留者，除了一两名“著名人物”，几乎所有人都已经获得释放。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（9月17日）在内政部慰劳社区义工的午宴上，谈到20年前成立的宗教改造小组和跨机构援助小组为帮助激进分子重新融入社会做出的贡献。来自这两个机构的志愿者以及他们的家人，和时任内政部长的前副总理黄根成与其他受邀的社区领袖也一起参加了午宴。这是慰劳午宴因冠病疫情停办两年之后再度举行。

尚穆根在致辞中说，我国2001年发现回祈团组织时，面临的重大挑战是怎么应对激进分子，以及防止其他人被激进化。过去20年，一些国家会放任不管激进分子，而另一些仅仅将他们关押起来。“但事后看来，这两种处理方式都没有成效。”

我国政府的处理方式，是引入社区伙伴帮助改造这些激进分子，包括为曾经或正在激进化的人提供宗教咨询，以及为这些人的家属提供帮助与支持。尚穆根指出，这样的处理方式已经成为我国反恐战略的重要组成部分。

他解释，宗教改造小组由资深回教学者组成，他们可以权威地向被扣押者说明为什么对方对回教的理解有偏差，而政府不可能做到这一点，因为若是政府来跟被扣押者谈教义，是不具可信度的。

至于跨机构援助小组，他们为被扣押者家属提供经济和就业援助等重要支援，而且在被扣押者获释以后仍持续这些工作。尚穆根说：“这是重要的，因为它让被扣押者没有后顾之忧，可集中精力接受改造。”

他也指出，无论是本区域或全世界，激进分子的改造成功率很低。“那些被扣押者一旦获释，就回去干坏事。新加坡因为有宗教改造小组和跨机构援助小组，情况不一样。”

尚穆根也提到反恐工作目前面对的挑战，首先是中东局势长时间不稳定对东南亚地区带来的深远影响。他说，以色列与巴勒斯坦的冲突尚未解决、叙利亚内战还在升温、2011年的“阿拉伯之春”已经失败，中东地区的年轻人处于一种不知所措的状态。

他说：“失业率居高不下，年轻人也觉得政府没有照顾好他们，这些庞大的年轻人口容易受到极端主义宣传的影响。”

其次，一些地区的人们会觉得激进和排外意识形态具有吸引力。2021年一项针对2300名印度尼西亚高中生的调查，25％的学生认为以宗教名义进行的自杀式炸弹袭击属于圣战；2018年在雅加达进行的调查则发现近六成居民不能容忍其他宗教；2020年的一项调查也发现，有三分之一的马来西亚公民认为，宗教经典应该是所有政策和法律的基础。

尚穆根指出，随着时间的推移，以宗教为名的激进主义和暴力行为可能会增加，对新加坡的安全产生直接影响，也冲击本地细心维护的多元种族、多元宗教社会结构，这些都是单靠政府无法解决的重大挑战。

他也认为，随着人们对宗教的理解不断发展，社区义工也要以正确的方式引导各社群，在履行各自教义的同时对其他宗教抱持宽容心态。