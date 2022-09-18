首届印新部长级圆桌会议召开 两国探讨在多个领域展开合作

我国与印度召开首届印度—新加坡部长级圆桌会议，就粮食与能源安全及数码化等多个具潜在合作机会的领域进行了良好的讨论。副总理兼财政部长黄循财期许通过这个新的部长级平台，将新印双边关系带入一个新的阶段。

黄循财星期六（9月17日）与外交部长维文医生、贸工部长颜金勇及主管贸易关系的交通部长易华仁，一同参加在新德里举行的第一届印度—新加坡部长级圆桌会议。

代表印度出席会议的是财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、外交部长苏杰生（S. Jaishanka）及工商、消费者事务、食品与公共发行及纺织业部长戈雅（Piyush Goyal）。

黄循财：期待新部长级平台将新印关系带入一个新阶段

外交部与贸工部星期六晚上发布联合声明指出，圆桌会议是由领袖所领导（leaders-led）的论坛。在冠病疫情后复苏阶段，地缘政治发展变化迅速，供应链持续中断，双方希望能探索互惠合作机会。

部长们肯定新加坡和印度之间长期的互利关系，以及深厚的战略信任。会议所讨论的课题相当广泛，包括粮食安全、能源安全、数码化、绿色科技和技能发展。

黄循财在社交媒体贴文说，新加坡和印度有着57年的外交关系，在历史和文化方面也建立了长期牢固的关系。“通过这个新的部长级平台，我们寻求将双边关系带入一个新阶段。”

他也感谢印度邀请新加坡参与2023年的二十国集团（G20）领导人峰会和会议。印度是下一届G20轮值主席国。

黄循财星期天前往古吉拉特邦，会见邦首席部长帕特尔（Bhupendrabhai Patel），并参访古吉拉特邦国际金融科技城市。

对于接下来几天的访问，他表示期待与其他官员进行充实和广泛的讨论。

黄循财是第一次以副总理的身份，从9月17日至21日正式访问印度。新印经贸关系广泛，2021年双边商品贸易额达到268亿元。