食客和摊贩闹拍照风波 警方调查

女食客申诉，被误会偷拍摊位员工，结果遭对方骂“神经病”，对方还拍她的手和欲抢她手机，吓得她当场报警。但熟食中心其他摊贩反指，女食客每次都来找麻烦。

这起事故发生在9月16日上午11时许，地点在盛港广场的熟食中心Kopitiam Square。

家庭主妇吴太太（58岁）联系《新明日报》，申诉当天到那里打包午餐时，她拿着手机在东张西望，突然间苋菜汤摊位的女员工冲过来，大骂“你发神经啊，为什么拍我？”，让她一时错愕。

“我只是刚好手机对着她，并没有拍她，怎料对方不仅拍我的手，还试图从我手中抢走手机，争执中手机掉在地上。”

她指出，由于对方突然的举动让她吓坏，觉得更应该拍下当下的情景，这时女员工再次要抢夺手机，争执中手机又掉落地上。

“我当时大喊：‘她打我、她打我’，但没有人来帮忙。我赶快离开现场，到附近报警，也通知熟食中心经理。”

她说，事后经理有向她了解情况，她因而转告对方，希望摊位员工能够讲理。

记者走访熟食中心时，被指与吴太太起冲突的女员工反指是对方先惹麻烦，但她不愿多谈。

另一不愿具名的摊贩则说，当时他看见涉事的女员工在吃饭，女食客对着员工拍照，随后发生的事情虽然他没亲眼目睹，但听到女食客喊“打人”。

警方回复《新明日报》询问时证实接获案件，目前正在调查此事。

完整报道，请翻阅2022年9月18日的《新明日报》。