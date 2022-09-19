豪雨酿全岛多处积水 乌鲁班丹河水暴涨公园连道一度关闭

星期天早晨的一场倾盆大雨，造成我国多处路段积水。乌鲁班丹河道水位暴涨，河水一度几乎淹过人行道，部分公园连道被迫紧急关闭。

公用事业局在社媒平台接连发文提醒，星期天（9月18日）早上8时至10时30分，全国多处下起大雨。其中，波那维斯达的梁彼德巷、武吉巴督的永康坊、武吉知马的森那美中心、亚历山大水道，以及乌鲁班丹的河道和公园连道等，这些地方的水沟水位都超过90%，或有突发淹水的风险。

暴雨滂沱，乌鲁班丹河道的水位在两个小时内猛涨，几乎涨到公园连道的位置。当局在锦茂一带的步道拉起封锁线，并放置警示牌。两名工作人员在场驻守，不少行人撑伞快步走到可避雨的地方暂避。道路上的车辆都减速前行。

国家公园局答复《联合早报》询问时证实，由于有潜在的淹水风险，因此决定在早上8时左右关闭金文泰路到联邦西道，靠近锦茂路一带的公园连道部分区域。“这些区域在接近中午时分、雨势减弱时重新开放。”

下来两周多有雷阵雨

金文泰组屋项目工地本月2日发生泥泻事故，当时泥土倾泻冲倒工地挡土墙，堵住了部分乌鲁班丹河道。据观察，星期天早上的豪雨虽然导致河道水位高涨，但没有超过河堤。

为了疏导河水，建屋发展局和承包商已凿宽河道至3.5米，并部署了几台抽水机。当局将密切留意河道水位，一旦有淹水风险，将立即通知附近居民和公园使用者。修复工程分三阶段进行，预计需要数月时间完成。

气象署公布，本地下来两周预计在上午较迟时分和下午迎来短暂雷阵雨，气温则介于24摄氏度至33摄氏度。本月底，受苏门答腊风飑（Sumatra squalls，即急骤强风）影响，好几个早晨将刮大风和下雷阵雨。

本月下半月的雨水预计比上半月多，但整体降雨量接近正常水平。