李总理：了解各自族群特点及需求 自助团体更能为受惠者定制合适援助

李显龙总理在华社自助理事会成立30周年庆祝活动上说，自助团体更了解各自的服务对象，可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

自助团体更了解各自族群的特点和独特需求，并且能为服务对象量身定制合适的援助计划，李显龙总理说，本地四个自助团体在各自社群建立自立自强的精神和自豪感，这与新加坡身份认同相辅相成。

李总理星期天（9月18日）在华社自助理事会成立30周年庆祝活动上致辞，强调自助团体扮演的重要角色。他说：“如果没有自助团体，我们将失去一些珍贵的东西。”

李总理说，目前仍有人经常问，在本地多元种族社会，以个别种族社群为服务对象的自助团体，是否还合时宜？此外，也有人建议把所有自助团体合并成一个更大型、更为包容的团体，以便服务所有种族社群。

李总理说，实际上，政府已把大部分资源，不分种族用于帮助所有新加坡人，自助团体获得一些政府资助，但大部分资金是来自各自社群的捐款。目前，所有新加坡公民及永久居民工作人士，每月按照收入自动扣除一定数额的薪水，作为各族自助会的捐助款项。以华族来说，每名工作人士每月捐款介于五角至三元。

由于自助团体更了解各自的服务对象，李总理指出，它们可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

另一方面，李总理强调，自助团体也是成功人士帮助各自社群同胞的渠道。

“这是一种很自然的心态，而且也能加强社群内的凝聚力。这能强化社群的自立自强的精神，以及自豪感，与新加坡的身份认同是相辅相成的。我们要继续善用这份正能量。”

李总理说，自助团体多年来有卓越的贡献，获得各自社群的支持，新加坡应继续保留自助团体，并给予它们资源，协助它们提升各自服务的群体。与此同时，政府也鼓励自助团体相互合作，进一步巩固新加坡的社会契约，加强我国的多元种族身份认同。四个自助团体多年来已通过多个合作项目，提升不同族群之间的相互了解与支援。

李总理感谢华助会等自助团体为打造和谐社会，以及提升社会流动性所做的贡献。他也指出，目前生活费上涨等挑战影响所有家庭，低收入和弱势群体尤其受到冲击，华助会肩负的使命，比过去任何时候都更为重要。

“这是因为你们最了解华社所面对的独特问题，并且能够动员整个社群的力量，去帮助有需要的同胞，确保没有人被抛在后头。”

华助会各项援助计划 去年惠及1万7700户低收入家庭

华助会的助学金、补习计划及就业援助等项目，去年惠及了1万7700户低收入家庭。

卫生部长、华助会董事会主席王乙康致辞时说，华助会并不是一个庞大的组织，每年只有3000多万元预算。

“虽然资源有限，但我们总能像打太极一般，四两拨千斤，为援助华族社群，动员社会捐助者，以及义工们，借力使力，以小力获大力。”

王乙康接受媒体访问时说，随着我国经济不断增长，以及日益全球化，如何维持本地社会流动性将是一项挑战。

他说，政府会通过落实各项政策帮助弱势群体，个人和家庭也要各尽一分力，以自我提升，而包括华助会在内的自助团体将在加强社区援助，提升社会流动性方面，扮演越来越重要的角色。

华助会星期天在丹戎加东总部举办成立30周年庆祝会和开放日活动，吸引了650人参与各项活动。