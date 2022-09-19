李总理：了解各自族群特点及需求 自助团体更能为受惠者定制合适援助

来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

发布 / 2022年9月19日 5:00 AM

李显龙总理（左一）星期天出席华社自助理事会30周年庆祝活动，参观华助会刚在本月完成总部翻新后，专为“乐玩乐学”增益课程而设的游戏室。陪同李总理出席活动的包括担任华助会董事会委员的社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲（左二），以及卫生部长兼华助会董事会主席王乙康（左三）。（陈斌勤摄）
李显龙总理（左一）星期天出席华社自助理事会30周年庆祝活动，参观华助会刚在本月完成总部翻新后，专为“乐玩乐学”增益课程而设的游戏室。陪同李总理出席活动的包括担任华助会董事会委员的社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲（左二），以及卫生部长兼华助会董事会主席王乙康（左三）。（陈斌勤摄）

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李显龙总理在华社自助理事会成立30周年庆祝活动上说，自助团体更了解各自的服务对象，可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

自助团体更了解各自族群的特点和独特需求，并且能为服务对象量身定制合适的援助计划，李显龙总理说，本地四个自助团体在各自社群建立自立自强的精神和自豪感，这与新加坡身份认同相辅相成。

李总理星期天（9月18日）在华社自助理事会成立30周年庆祝活动上致辞，强调自助团体扮演的重要角色。他说：“如果没有自助团体，我们将失去一些珍贵的东西。”

李总理说，目前仍有人经常问，在本地多元种族社会，以个别种族社群为服务对象的自助团体，是否还合时宜？此外，也有人建议把所有自助团体合并成一个更大型、更为包容的团体，以便服务所有种族社群。

李总理说，实际上，政府已把大部分资源，不分种族用于帮助所有新加坡人，自助团体获得一些政府资助，但大部分资金是来自各自社群的捐款。目前，所有新加坡公民及永久居民工作人士，每月按照收入自动扣除一定数额的薪水，作为各族自助会的捐助款项。以华族来说，每名工作人士每月捐款介于五角至三元。

由于自助团体更了解各自的服务对象，李总理指出，它们可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

另一方面，李总理强调，自助团体也是成功人士帮助各自社群同胞的渠道。

“这是一种很自然的心态，而且也能加强社群内的凝聚力。这能强化社群的自立自强的精神，以及自豪感，与新加坡的身份认同是相辅相成的。我们要继续善用这份正能量。”

李总理说，自助团体多年来有卓越的贡献，获得各自社群的支持，新加坡应继续保留自助团体，并给予它们资源，协助它们提升各自服务的群体。与此同时，政府也鼓励自助团体相互合作，进一步巩固新加坡的社会契约，加强我国的多元种族身份认同。四个自助团体多年来已通过多个合作项目，提升不同族群之间的相互了解与支援。

李总理感谢华助会等自助团体为打造和谐社会，以及提升社会流动性所做的贡献。他也指出，目前生活费上涨等挑战影响所有家庭，低收入和弱势群体尤其受到冲击，华助会肩负的使命，比过去任何时候都更为重要。

“这是因为你们最了解华社所面对的独特问题，并且能够动员整个社群的力量，去帮助有需要的同胞，确保没有人被抛在后头。”

华助会各项援助计划 去年惠及1万7700户低收入家庭

华助会的助学金、补习计划及就业援助等项目，去年惠及了1万7700户低收入家庭。

卫生部长、华助会董事会主席王乙康致辞时说，华助会并不是一个庞大的组织，每年只有3000多万元预算。

“虽然资源有限，但我们总能像打太极一般，四两拨千斤，为援助华族社群，动员社会捐助者，以及义工们，借力使力，以小力获大力。”

王乙康接受媒体访问时说，随着我国经济不断增长，以及日益全球化，如何维持本地社会流动性将是一项挑战。

他说，政府会通过落实各项政策帮助弱势群体，个人和家庭也要各尽一分力，以自我提升，而包括华助会在内的自助团体将在加强社区援助，提升社会流动性方面，扮演越来越重要的角色。

华助会星期天在丹戎加东总部举办成立30周年庆祝会和开放日活动，吸引了650人参与各项活动。

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