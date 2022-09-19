我国与印度古吉拉特合作促进跨境金融科技创新

新加坡和印度古吉拉特邦签署一份金融科技合作协议，促进双方在金融科技创新的协作。副总理兼财政部长黄循财期许协议为两地创造新工作和投资机遇，深化新加坡与古吉拉特邦之间的特殊关系。

金融科技合作协议是在黄循财星期天出访古吉拉特邦时，由新加坡金融管理局和印度国际金融服务中心管理局（IFSCA）签署。

协议的目的是促进双方在监管沙盒方面的合作，运用彼此现有的监管沙盒，支持科技创新的实验，包括互相推荐公司参与彼此的监管沙盒，促进跨境实验。

黄循财：新协议为两地带来很多合作机会

金管局和IFSCA也将分享非监管相关信息，以及金融产品与服务创新发展方面的信息，同时促进新兴金融科技课题的探讨和联合创新项目。

过后在古吉拉特邦政府的官方午餐会上，黄循财说：“新加坡在印度多个邦都有投资，不过同古吉拉特邦的关系特别有意义。”

新加坡是古吉拉特邦的第二大投资国，而印度对我国的出口将近三成来自古吉拉特邦。

黄循财指出，两地近期在古吉拉特邦国际金融科技城（GIFT City）的合作，更是让双方关系更上一层楼。印度和东南亚快速增长的数码经济为两地的金融科技业带来很多合作机会，而双方刚刚签署的这份指标性协议能促成这些机遇。

他希望“协议能促进创新、创造新工作和投资，并进一步强化古吉拉特邦和新加坡的金融科技领域。”

黄循财也特别肯定新加坡交易所（SGX）和印度国家证券交易所（NSE）在今年7月底联合推出的印度股票衍生品交易和清算平台NSE IFSC-SGX Connect。平台让全球投资者可通过新交所投资于印交所的衍生产品。

他说，新平台将支持印度资本市场的发展，促进国际投资流向印度，同时为GIFT City作为印度面向国际金融市场的门户角色做出贡献。

黄循财昨天也与古吉拉特邦首席部长帕特尔（Bhupendrabhai Patel）会面。

他过后在社交媒体贴文说，两人会面时肯定了双方的良好关系，包括在GIFT City日益壮大的金融合作。他也期许新加坡在未来不断深化与古吉拉特邦和印度的关系。