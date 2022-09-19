陈宁自小跟随父亲漂洋过海，长大后选择投入海事业，并将行业新闻以图片和浅白的文字展示在社交媒体，借此推广海事业。

陈宁一家在她小时候随父亲漂洋过海，到过中国、韩国和沙特阿拉伯生活。她深受跨国文化吸引，长大后选择投入海事业，与世界接轨，并把所看所学推广开来。

陈宁（23岁）目前在丹麦航运公司DS Norden担任商业运输毕业培训生，但早在三四岁，她就已从父亲的故事中窥探港口海域的奥秘。

“我的父亲起初是港口工程师，到国外后开始管理港口运作，经常与我分享日常工作的趣事，还有不同地理环境所面对的独特问题。”

陈宁还记得父亲提过，大连海水到了冬天会结冰，因此想让船舶顺利停靠须另想方案，而沙特阿拉伯最热的季节，避免工人中暑成为港口的重大问题。

高中回到新加坡后，地理自然而然地成为陈宁最喜欢的科目。在了解海事业对我国经济和物流等多方面的贡献后，她毫不犹豫地选择报读南洋理工大学的海事专业。

除了有海外公干的机会，海事业最吸引她的是多元化的环境。

“海事业不只有保险、海洋离岸工程、运营等工作，还有集装箱、游轮、干散货等不同领域，业内人士千姿百态，我希望能向他们广泛学习，自我提升。”

2018年开始修读海事专业后，陈宁发现人们对这个行业并不熟悉，因此萌生推广海事业的念头。

她去年底创办Global Maritime News（意为“全球海事新闻”）播客和Instagram账号，将晦涩难懂的行业新闻化作浅显易懂的语言和图文，让外行人也能轻松获取海事资讯。

今年5月，她也成为海事及港务管理局首批新加坡海事青年大使，与其他17名志同道合的学生携手提高同龄人对这个行业的认识，包括在社交媒体分享探访船舶的心得，以及在海事局活动上与有兴趣的学生深入交谈。

“当我意识到我制作的内容能帮助到同学的工作面试，或鼓励更多人加入海事业时，一切的努力都是有意义的。”